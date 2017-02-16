Мэрия Воронежа попытается присвоить скверу «Дубрава» статус охраняемой территории

Власти Воронежа приняли в собственность города земельный участок, на котором расположен сквер «Дубрава». Мэрия намерена присвоить участку статус особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ), как впоследствии и всему скверу. Принятие сквера из государственной собственности в муниципальную согласовали депутаты городской думы на заседании в среду, 15 февраля.

Земельный участок на Московском проспекте, 98а — один из пяти входящих в состав сквера «Дубрава». Другие участки расположены на улицах Шишкова и Хользунова, их общая площадь — 9,7 га. Согласно пояснительной записке к решению гордумы, участок на Московском проспекте, 98а находился в госсобственности и был принят в муниципальную собственность по инициативе областного департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). С предложением сделать «Дубраву» парком для «обеспечения его сохранности» к областным властям обратился вице-спикер облдумы Сергей Рудаков. В октябре 2016 года городские власти присвоили «Дубраве» статус парка.

Мэрия проводит работу по присвоению статуса особо охраняемой природной территории участку на Шишкова, 83 л. Аналогичную работу власти намерены проделать по участку на Московском проспекте, 98а, а затем — и по всему парку «Дубрава».

На особо охраняемых природных территориях запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам растительного и животного мира, в том числе вырубка деревьев и кустарников, изменение функционального назначения участка, строительство капитальных сооружений, прокладка коммуникаций, мойка транспортных средств, выгул собак, разведение костров и уничтожение цветов.

Однако, согласно заключению Контрольно-счетной палаты Воронежа (КСП), присвоить «Дубраве» статус ООПТ будет затруднительно. Три земельных участка, входящих в состав парка, находятся в федеральной собственности и отведены под размещение студгородка ВГУ. На создание ООПТ местного значения потребуется согласие правообладателей участков.

— К проекту решения (гордумы — РИА «Воронеж») вышеуказанные согласования не представлены, что вызывает обоснованные сомнения в возможности реализации проекта по созданию особо охраняемой территории в границах сквера «Дубрава», — заключили представители КСП.

Контекст

Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения городская дума приняла в декабре 2015 года. Первые пять ООПТ местного значения — парки «Дельфин», «Танаис» и «Алые паруса», «Парк имени Дурова» и «Сквер имени Бунина» — городские власти создали в марте 2016 года. Статус ООПТ мэрия намерена присвоить еще семи зеленым зонам. Экологи провели комплексное обследование «Парка Победы», скверов «Школьный», «Примирения и согласия», «Чайка», «У озера», бульвара по улице Карла Маркса и Есенинской аллеи.