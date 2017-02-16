Мэрия Воронежа попытается присвоить скверу «Дубрава» статус охраняемой территории
На особо охраняемых природных территориях запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам растительного и животного мира.
На особо охраняемых природных территориях запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам растительного и животного мира.
Власти Воронежа приняли в собственность города земельный участок, на котором расположен сквер «Дубрава». Мэрия намерена присвоить участку статус особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ), как впоследствии и всему скверу. Принятие сквера из государственной собственности в муниципальную согласовали депутаты городской думы на заседании в среду, 15 февраля.
Земельный участок на Московском проспекте, 98а — один из пяти входящих в состав сквера «Дубрава». Другие участки расположены на улицах Шишкова и Хользунова, их общая площадь — 9,7 га. Согласно пояснительной записке к решению гордумы, участок на Московском проспекте, 98а находился в госсобственности и был принят в муниципальную собственность по инициативе областного департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). С предложением сделать «Дубраву» парком для «обеспечения его сохранности» к областным властям обратился
Мэрия проводит работу по присвоению статуса особо охраняемой природной территории участку на Шишкова, 83 л. Аналогичную работу власти намерены проделать по участку на Московском проспекте, 98а, а затем — и по всему парку «Дубрава».
На особо охраняемых природных территориях запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам растительного и животного мира, в том числе вырубка деревьев и кустарников, изменение функционального назначения участка, строительство капитальных сооружений, прокладка коммуникаций, мойка транспортных средств, выгул собак, разведение костров и уничтожение цветов.
Однако, согласно заключению
— К проекту решения (гордумы — РИА «Воронеж») вышеуказанные согласования не представлены, что вызывает обоснованные сомнения в возможности реализации проекта по созданию особо охраняемой территории в границах сквера «Дубрава», — заключили представители КСП.
Контекст
Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения городская дума приняла в декабре 2015 года. Первые пять ООПТ местного значения — парки «Дельфин», «Танаис» и «Алые паруса», «Парк имени Дурова» и «Сквер имени Бунина» — городские власти создали в марте 2016 года. Статус ООПТ мэрия намерена присвоить еще семи зеленым зонам. Экологи провели комплексное обследование «Парка Победы», скверов «Школьный», «Примирения и согласия», «Чайка», «У озера», бульвара по улице Карла Маркса и Есенинской аллеи.