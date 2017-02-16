МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран мира

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента)», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что «вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики “охоты” за россиянами по всему миру».

«Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. В 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина: М. В. Сенах, А. Е. Сергеев и М. В. Серов из Финляндии и М. Э. Вартанян из Норвегии. Из последних примеров можно привести недавний арест С. В. Лисова в Испании», — пояснили в МИДе.

Также в пример приведены громкие дела Виктора Бута и Константина Ярошенко.