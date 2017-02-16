Чубайсу в селе Толмачево показали литий-ионные аккумуляторы

Завод «Лиотех» расположен на территории ПЛП «ПНК-Толмачево» в селе Толмачево под Новосибирском. Завод посетила делегация ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Генеральный директор завода Валерий Ярмощук и специалисты предприятия рассказали о выпускаемой продукции. Анатолия Чубайса заинтересовали как процесс производства, так и перспективы сбыта продукции. Помимо самих литий-ионных аккумуляторов, делегации продемонстрировали изделия, в которых эти аккумуляторы используются. Например, погрузчик, и, самое главное, готовые батарейные ящики, которые собираются на «Лиотехе» для троллейбусов.

— То есть, не компоненты, а сразу готовое изделие, которое можно отправлять заказчику. В данном случае, они готовы к установке на троллейбус, — пояснил один из специалистов предприятия.

— На TROLZA?- уточнил Чубайс.

— Да! — ответил специалист «Лиотеха».

Напомним, что в конце января 2017 года в аргентинский город Зарате отправилась уже вторая партия троллейбусов TROLZA с запасом автономного хода, которые оснащаются литий-ионными аккумуляторными батареями, выпущенными на заводе «Лиотех».

На данный момент «Лиотех» работает над перспективными проектами в энергетике (системы оперативного постоянного тока, сетевые накопители энергии), транспорте (переоборудование маневровых тепловозов, общественного и коммерческого транспорта).

По завершении осмотра Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс приняли участие в совещании по вопросам стратегии развития ООО «Лиотех-Инновации». «Губернатор обратил внимание на выгодное с точки зрения логистики расположение ПЛП, на территории которого работает “Лиотех”, а также развитую инженерную и транспортную инфраструктуру», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Делегация ООО «УК «РОСНАНО» во главе с председателем правления Анатолием Чубайсом будет работать в Новосибирской области до 18 февраля.