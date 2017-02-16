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14:00 (мск), источник: Volga News

Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»

В четверг, 16 февраля, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич дал развернутое интервью одному из ведущих электронных СМИ страны — информационному агентству ТАСС.

В ходе интервью полпред президента прокомментировал подготовку регионов округа к проведению чемпионата мира по футболу.

Напомним, сразу четыре региона ПФО — Самарская и Нижегородская области, республики Татарстан и Мордовия примут матчи мирового первенства.

«Мы выходим на финишную прямую. Сейчас важно довести все проекты до логического завершения. Чемпионат мира по футболу — это не только игры, но и большой праздник для всех, после которого останется серьезное наследие: красивые стадионы, современные аэропорты, гостиницы, дороги…», — сказал Михаил Бабич.

Полпред отметил и высокий потенциал Самарской области. «Высокий потенциал развития у Самарской области, а город Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должен стать одним из самых благоустроенных», — подчеркнул Михаил Бабич.

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