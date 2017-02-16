Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»

В ходе интервью полпред президента прокомментировал подготовку регионов округа к проведению чемпионата мира по футболу.

Напомним, сразу четыре региона ПФО — Самарская и Нижегородская области, республики Татарстан и Мордовия примут матчи мирового первенства.

«Мы выходим на финишную прямую. Сейчас важно довести все проекты до логического завершения. Чемпионат мира по футболу — это не только игры, но и большой праздник для всех, после которого останется серьезное наследие: красивые стадионы, современные аэропорты, гостиницы, дороги…», — сказал Михаил Бабич.

Полпред отметил и высокий потенциал Самарской области. «Высокий потенциал развития у Самарской области, а город Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должен стать одним из самых благоустроенных», — подчеркнул Михаил Бабич.