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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Столтенберг уточнил масштаб размещаемых на востоке Европы сил НАТО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Размещение на востоке Европы сил НАТО носит взвешенный и оборонительный характер, поэтому количество сил в регионе не будет соразмерным с силами, которые развертывает Россия. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: AP 2017
Мы не будем развертывать столько же танков и самолетов, сколько развертывает Россия. Наша цель — предотвратить конфликт и не провоцировать его
Йенс Столтенберггенсек НАТО

«Четыре многонациональные боевые группы достигнут полного оперативного потенциала к июню», — добавил Столтенберг. По его словам, «они являются свидетельством трансатлантического сотрудничества и решимости НАТО, и они направляют четкий сигнал любому потенциальному агрессору».

Генсек НАТО также заявил, что Североатлантический альянс хочет более конструктивных отношений с Россией, но при этом должен усилить меры сдерживания.

Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна новая холодная война, мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. И мы будем продолжать делать именно это
Йенс Столтенберг

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласились с требованием к союзникам со стороны главы Пентагона Джеймса Мэттиса увеличить оборонные расходы.

Комментарии
18
А Б
Печально, что власти РФ никак не хотят видеть отсутствия стремления стран НАТО вообще на кого-либо нападать. В ответных адекватных мерах, значительно меньших по объёму и количеству вооружений, РФ видится несуществующая мнимая угроза, которой на самом деле нет.
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Сергей Саморуков
Перестали бы закупать у нас нефть и газ и всё бы встало на свои места . Сами развратили нашу Власть лёгкими деньгами , а теперь виноватых ищут .
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Хан Югры
Распил бабла и не более того :)))
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