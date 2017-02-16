Столтенберг уточнил масштаб размещаемых на востоке Европы сил НАТО

Мы не будем развертывать столько же танков и самолетов, сколько развертывает Россия. Наша цель — предотвратить конфликт и не провоцировать его
Йенс Столтенберггенсек НАТО
«Четыре многонациональные боевые группы достигнут полного оперативного потенциала к июню», — добавил Столтенберг. По его словам, «они являются свидетельством трансатлантического сотрудничества и решимости НАТО, и они направляют четкий сигнал любому потенциальному агрессору».
Генсек НАТО также заявил, что Североатлантический альянс хочет более конструктивных отношений с Россией, но при этом должен усилить меры сдерживания.
Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна новая холодная война, мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. И мы будем продолжать делать именно это
Ранее сообщалось, что страны НАТО согласились с требованием к союзникам со стороны главы Пентагона Джеймса Мэттиса увеличить оборонные расходы.