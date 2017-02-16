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13:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В июне на Дону проведут мониторинг исполнения наказов избирателей

Система оценки выполнения наказов избирателей появится в Ростовской области. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Во время выборов в Госдуму в минувшем сентябре жители региона сформулировали более двух тысяч пожеланий.

Органы исполнительной власти области вместе с местными администрациями определят способы, сроки исполнения и объемы финансирования наказов, а также утвердят «дорожные карты» по их реализации.

Итоги исполнения поручений будут подводить ежеквартально. Планируется, что первый мониторинг проведут в июне.

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