В июне на Дону проведут мониторинг исполнения наказов избирателей
Система оценки выполнения наказов избирателей появится в Ростовской области. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.
Система оценки выполнения наказов избирателей появится в Ростовской области. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.
Во время выборов в Госдуму в минувшем сентябре жители региона сформулировали более двух тысяч пожеланий.
Органы исполнительной власти области вместе с местными администрациями определят способы, сроки исполнения и объемы финансирования наказов, а также утвердят «дорожные карты» по их реализации.
Итоги исполнения поручений будут подводить ежеквартально. Планируется, что первый мониторинг проведут в июне.