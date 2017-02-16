В июне на Дону проведут мониторинг исполнения наказов избирателей

Во время выборов в Госдуму в минувшем сентябре жители региона сформулировали более двух тысяч пожеланий.

Органы исполнительной власти области вместе с местными администрациями определят способы, сроки исполнения и объемы финансирования наказов, а также утвердят «дорожные карты» по их реализации.

Итоги исполнения поручений будут подводить ежеквартально. Планируется, что первый мониторинг проведут в июне.