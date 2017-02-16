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14:12 (мск), источник: Интерфакс

Полпред президента в УрФО поддержал необходимость проведения транспортной реформы в Екатеринбурге

Екатеринбург. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Транспортная реформа Екатеринбургу необходима, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Сама по себе тема о том, что в Екатеринбурге необходимо менять транспортную схему, она очевидна. Мы все перемещаемся по городу в большей или меньшей степени, сталкиваемся с проблемами, они действительно есть, вот эти постоянные пробки. Они вызваны, прежде всего, тем, что практически в 80−85% автомобилей сидит один водитель. Он один перемещается. Почему он это делает, наверное, потому что общественный транспорт, работающий в Екатеринбурге, по каким-то причинам его не удовлетворяет», — сказал И. Холманских.

Он отметил, что администрация города должна задействовать и частных перевозчиков в новой транспортной схеме.

«Нельзя сбрасывать со счетов частного перевозчика. Это все-таки малый и средний бизнес, которому должна быть выделена определенная ниша именно в этой транспортной схеме, они тоже должны быть задействованы. У них тоже есть определенные материальные средства в виде тех же автобусов. Другое дело, что качество услуг должно быть на одном уровне, что у муниципального, что у частного перевозчика», — пояснил И. Холманских.

По словам полпреда, городским властям не стоило политизировать вопрос транспортной реформы.

«К сожалению, продолжается эта тенденция в Свердловской области, в общем-то технический вопрос приобретает политическую окраску. Это не правильно», — сказал И. Холманских.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга приняла решение о переносе даты внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта на 2019 год. Изначально новую схему транспорта предполагалось внедрить с 1 июля 2017 года. Она подразумевает отмену всех 87 существующих автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных и восьми из 19 троллейбусных маршрутов. Вместо этого будут созданы новые маршруты.

31 января в городе состоялся митинг, было собрано более 50 тыс. подписей против реформы транспортной системы. Прокуратура начала проверку ее правомерности.

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