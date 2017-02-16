Полпред президента в УрФО поддержал необходимость проведения транспортной реформы в Екатеринбурге
Екатеринбург. 16 февраля.
Екатеринбург. 16 февраля.
«Сама по себе тема о том, что в Екатеринбурге необходимо менять транспортную схему, она очевидна. Мы все перемещаемся по городу в большей или меньшей степени, сталкиваемся с проблемами, они действительно есть, вот эти постоянные пробки. Они вызваны, прежде всего, тем, что практически в 80−85% автомобилей сидит один водитель. Он один перемещается. Почему он это делает, наверное, потому что общественный транспорт, работающий в Екатеринбурге, по
Он отметил, что администрация города должна задействовать и частных перевозчиков в новой транспортной схеме.
«Нельзя сбрасывать со счетов частного перевозчика. Это
По словам полпреда, городским властям не стоило политизировать вопрос транспортной реформы.
«К сожалению, продолжается эта тенденция в Свердловской области, в
Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга приняла решение о переносе даты внедрения новой маршрутной сети общественного транспорта на 2019 год. Изначально новую схему транспорта предполагалось внедрить с 1 июля 2017 года. Она подразумевает отмену всех 87 существующих автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных и восьми из 19 троллейбусных маршрутов. Вместо этого будут созданы новые маршруты.
31 января в городе состоялся митинг, было собрано более 50 тыс. подписей против реформы транспортной системы. Прокуратура начала проверку ее правомерности.