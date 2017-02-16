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14:24 (мск), источник: УНИАН

Порошенко о последствиях блокады Донбасса: обвалит гривню и приведет к $2-миллиардным убыткам

Из-за блокады Донбасса Украина может потерять до $2 млрд, а курс национальной валюты пошатнется.

Источник: УНИАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Эспрессо.TV.

Украинские металлурги могут потерять до 300 тыс. рабочих мест, государство — до $2 млрд валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны. На оккупированных территориях десятки тысяч людей останутся без работы.
Петр Порошенко

Президент подчеркнул, что последствия блокады почувствуют на себе жители мирных украинских городов.

«Правительство было вынуждено ввести чрезвычайные меры в энергетике. Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться левый берег Киева, Сумы, Краматорск и многие другие города», — предостерег Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании — оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Комментарии
1
oleg ivanov
ну так в чем проблема, пусть ес вводить санкции против депутатов, которые сидят на блокаде, а ты в свою очередь веди туда войска и разгони блокадчиков... или духу хватает только русскоязычные регионы жечь
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