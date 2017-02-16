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14:20 (мск), источник: ТАСС

Глава Башкирии призвал ограничить финансирование профессионального спорта в счет массового

Как заявил Рустэм Хамитов на коллегии министерства молодежной политики и спорта республики, в регионе наблюдается колоссальная разница между вливаниями в массовый и профессиональный спорт.

Источник: ТАСС

УФА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал ограничить финансирование профессионального спорта, вместе с тем будет увеличена поддержка массового спорта в регионе. Об этом он заявил на коллегии министерства молодежной политики и спорта республики.

«Мы увлеклись спортом высших достижений, созданием крупных профессиональных клубов, а надо еще раз посмотреть с точки зрения финансовой. Потому что руководители этих клубов — неважно это футбол, хоккей или горные лыжи — просят только одно — денег, и больше других разговоров нет. Все, хватит! Таких разговоров больше не будет, мы направляем в профессиональный спорт колоссальные деньги, за эти ресурсы мы могли бы всю республику застроить Дворцами спорта», — отметил он.

Хамитов сказал, что по финансированию профессиональных команд в регионе «счет идет на миллиарды рублей», и наблюдается «колоссальная разница с теми финансами, которые направляются на массовый спорт».

«Понятно, что спорт высших достижений связан с массовым, это сообщающиеся сосуды, одно без другого существовать не может. Но сегодня у нас сложился определенный перекос. Нужно уделять больше внимания и выделять ресурсы именно массовому спорту. Тем более нетерпимо, когда огромные деньги направляются на покупку импортных звезд, приглашение иностранных специалистов», — заключил глава Башкирии.

Хамитов напомнил, что в конце прошлого года на Государственном совете по вопросам развития спорта президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить финансирование физкультуры и массового спорта за счет снижения затрат регионов и компаний с государственным участием на профессиональный спорт. По данным главы Башкирии, по охвату населения массовым спортом республика находится на 45-м месте в стране, по подготовке спортивного резерва — на 58-м. При этом по спорту высших достижений — на восьмом месте, по материально-технической базе спорта — на седьмом.

Самыми известными профессиональными клубами в Башкирии являются хоккейная команда Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» и клуб Российской футбольной премьер-лиги «Уфа».

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