Аксенову представили нового главу управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю

Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы РК.

По словам Медведева, одним из основных направлений работы он видит внедрение в Крыму новой системы обращения с отходами и контроль за ее выполнением. «Активно взаимодействуем с министерством ЖКХ, минприроды РК. Задачи этими министерствами выполняются качественно, в срок. В рамках года экологии, в рамках года особо охраняемых природных территорий мы будем уделять этому особое внимание, тем самым выполняя указ президента», — сказал Медведев.

В свою очередь глава Крыма отметил, что важным в работе Росприроднадзора является недопущение появления новых свалок на территории полуострова.

«Есть свалки, которые не соответствуют федеральному законодательству, но внесены в реестр, и мы понимаем, что до строительства заводов и формирования новых полигонов мы будем традиционно на них свозить ТКО (твердых коммунальных отходов — ред.). Но ни одной новой свалки не должно быть образовано! Однозначно. С органами внутренних дел необходимо проводить работу по администрированию и выявлению нарушителей, наложению на них санкций. Нарушители должны сами нести ответственность за образование таких свалок. В год экологии необходимо всем следить за чистотой в своем доме. Надеюсь, что с помощью вашего ведомства у нас все получится. Спасибо вам, будем сотрудничать, помогать друг другу, выполнять задачи, поставленные руководством страны», — заключил Аксенов.