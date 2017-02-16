Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
Любовь Толкалина начала борьбу с возрастом: реакция фанатов
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14:47 (мск), источник: РИА Крым

Аксенову представили нового главу управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Главе Крыма Сергею Аксенову представили руководителя межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и городу Севастополю Олега Медведева.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы РК.

По словам Медведева, одним из основных направлений работы он видит внедрение в Крыму новой системы обращения с отходами и контроль за ее выполнением. «Активно взаимодействуем с министерством ЖКХ, минприроды РК. Задачи этими министерствами выполняются качественно, в срок. В рамках года экологии, в рамках года особо охраняемых природных территорий мы будем уделять этому особое внимание, тем самым выполняя указ президента», — сказал Медведев.

В свою очередь глава Крыма отметил, что важным в работе Росприроднадзора является недопущение появления новых свалок на территории полуострова.

«Есть свалки, которые не соответствуют федеральному законодательству, но внесены в реестр, и мы понимаем, что до строительства заводов и формирования новых полигонов мы будем традиционно на них свозить ТКО (твердых коммунальных отходов — ред.). Но ни одной новой свалки не должно быть образовано! Однозначно. С органами внутренних дел необходимо проводить работу по администрированию и выявлению нарушителей, наложению на них санкций. Нарушители должны сами нести ответственность за образование таких свалок. В год экологии необходимо всем следить за чистотой в своем доме. Надеюсь, что с помощью вашего ведомства у нас все получится. Спасибо вам, будем сотрудничать, помогать друг другу, выполнять задачи, поставленные руководством страны», — заключил Аксенов.

Олег Медведев родился в 1980 году в Донецке. Окончил Донецкую государственную академию управления и Харьковский политехнический институт. С 2010 по 2014 год возглавлял Азово-Черноморскую экологическую инспекцию (г. Ялта). С сентября 2014 года по февраль 2015 года — начальник отдела надзора на море в пгт Черноморское (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Крымскому федеральному округу). С февраля 2015 года по декабрь 2016 года — заместитель начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Крымскому федеральному округу. С декабря 2016 года до 8 февраля 2017 года был исполняющим обязанности руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и городу Севастополю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Московские квартиры за месяц существенно подешевели
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь