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15:47 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ в монастыре Кэприяна помолился за благополучие молдавского народа

Сегодня, 16 февраля, президент Республики Молдова Игорь Додон посетил монастырь Кэприяна, где встретился с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром.

Президент обсудил с ним подготовку к визиту в Молдову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который должен состояться во второй половине текущего года.

«Вместе с митрополитом Владимиром мы поклонились мощам Святого Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и помолились за крепкое здоровье и благополучия молдавского народа», — рассказал Додон.

Стоит отметить, что Кэприяна — это родное село матери Игоря Додона, и оно имеет особое значение для президента: ведь именно здесь, в августе 2016 года была запущена ставшая победной избирательная кампания на президентских выборах.

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