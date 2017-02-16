Президент РМ в монастыре Кэприяна помолился за благополучие молдавского народа
Сегодня, 16 февраля, президент Республики Молдова Игорь Додон посетил монастырь Кэприяна, где встретился с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром.
Сегодня, 16 февраля, президент Республики Молдова Игорь Додон посетил монастырь Кэприяна, где встретился с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром.
Президент обсудил с ним подготовку к визиту в Молдову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который должен состояться во второй половине текущего года.
«Вместе с митрополитом Владимиром мы поклонились мощам Святого Митрополита Гавриила
Стоит отметить, что Кэприяна — это родное село матери Игоря Додона, и оно имеет особое значение для президента: ведь именно здесь, в августе 2016 года была запущена ставшая победной избирательная кампания на президентских выборах.