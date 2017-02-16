Берендеев отрицает революцию в омском ЛДПР

Сегодня, 16 февраля стало известно, что координатор Павлоградского местного отделения партии Сергей Никитин написал открытое письмо лидеру партии Владимиру Жириновскому. Он пожаловался, что бывший врио координатора омского отделения либерал-демократов, лидер фракции в Заксобрании Антон Берендеев разворовал деньги партии. Досталось и нынешнему исполняющему обязанности координатора Сергею Трубину.

Причина серьезного обвинения в том, что Никитин решил провести митинг к 23 февраля, но не смог. Ему отказали в финансировании. Парламентарий назвал это противостоянием идей и денег.

— На вопрос, где положенная агитация, что Берендеев А. Ю, теперь Трубин С. В. утверждают как под копирку: обращайтесь в Москву и спрашивайте. Вот спрашиваю, — пишет Сергей Никитин.

Тогда как сам бывший врио координатора омского отделения ЛДПР Антон Берендеев заявил, что в партии не предусмотрены расходы на сельские митинги. Он назвал коллегу «человеком без образования».

Антон Берендеев, лидер фракции ЛДПР в Заксобрании:

— Это письмо — полнейший, безоговорочный бред. Сергей Никитин постоянно всем недоволен. Он и при прежнем координаторе Алексее Ромахине всем был недоволен. Никто никогда не давал денег на такие митинги.

Кроме того парламентарий считает, что раздуваемый скандал — вброс перед выборами в Горсовет.

Отметим, что разлад в партии начался с приходом координатора Алексея Ромахина, сменившего Яна Зелинского. С его уходом летом прошлого года число локальных внутрипартийных конфликтов возросло, более того они стали достоянием СМИ.