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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Ирина Филатова может стать кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Прикамья

Столичный адвокат, член молодежной Общественной палаты России и ЦК КПРФ Ирина Филатова, в прошлом году участвовавшая в выборах Госдумы РФ в Прикамье по Кудымкарскому одномандатному округу, может принять участие в предстоящих выборах губернатора.

Об этом сообщает ряд пермских СМИ со ссылкой на источники в крайкоме КПРФ.

Первый секретарь крайкома, депутат заксобрания Владимир Корсун сообщил «Ъ», что госпожа Филатова, действительно, может считаться одним из потенциальных кандидатов в губернаторы Прикамья, но подчеркнул, что «окончательное решение будут принимать конференция и ЦИК, и точно не в ближайшее время».

«Сейчас обсуждаются разные кандидатуры, не только Филатовой, хотя она грамотный юрист, хорошо изучила регион в ходе прошедших выборов, но каждый кандидат пройдет серьезные фильтры, как на уровне кадрового бюро ЦК, так и на уровне крайкома», — пояснил лидер пермских коммунистов.

Ранее «Ъ» сообщал, что пермское отделение ЛДПР также направило на рассмотрение федерального руководства список возможных кандидатов в губернаторы, среди которых и бывший вице-премьер краевого правительства, депутат заксобрания Игорь Орлов.

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