Ирина Филатова может стать кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Прикамья

Об этом сообщает ряд пермских СМИ со ссылкой на источники в крайкоме КПРФ.

Первый секретарь крайкома, депутат заксобрания Владимир Корсун сообщил «Ъ», что госпожа Филатова, действительно, может считаться одним из потенциальных кандидатов в губернаторы Прикамья, но подчеркнул, что «окончательное решение будут принимать конференция и ЦИК, и точно не в ближайшее время».