Ирина Филатова может стать кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Прикамья

Об этом сообщает ряд пермских СМИ со ссылкой на источники в крайкоме КПРФ.
Первый секретарь крайкома, депутат заксобрания Владимир Корсун сообщил «Ъ», что госпожа Филатова, действительно, может считаться одним из потенциальных кандидатов в губернаторы Прикамья, но подчеркнул, что «окончательное решение будут принимать конференция и ЦИК, и точно не в ближайшее время».
«Сейчас обсуждаются разные кандидатуры, не только Филатовой, хотя она грамотный юрист, хорошо изучила регион в ходе прошедших выборов, но каждый кандидат пройдет серьезные фильтры, как на уровне кадрового бюро ЦК, так и на уровне крайкома», — пояснил лидер пермских коммунистов.
Ранее «Ъ» сообщал, что пермское отделение ЛДПР также направило на рассмотрение федерального руководства список возможных кандидатов в губернаторы, среди которых и бывший вице-премьер краевого правительства, депутат заксобрания Игорь Орлов.