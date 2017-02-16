Михаил Бабич рассказал об общих увлечениях с Юрием Трутневым

«С Юрием Петровичем у нас добрые человеческие и дружеские отношения. Нас объединяет не только совместная работа. Нас объединяют общие увлечения спортом, охотой. У нас во многом совпадают оценки происходящих процессов, совпадают идеи, которые мы предлагаем в качестве решения экономических, социальных проблем в регионах», — заявил господин Бабич.

При этом он отметил, что нагрузка у Юрия Трутнева значительно выше, чем у других полпредов, потому что он является еще и заместителем председателя правительства.

«То, что Юрий Петрович за последние три года успел сделать, это, конечно, очень впечатляет. Может быть, не все сейчас до конца понимают масштаб работы, которая проведена. Но пройдет немного времени — и можно будет увидеть эффективность реализации на Дальнем Востоке механизмов, которые он нашел, которые, если хотите, “продавил” и воплощает», — так оценил работу Юрия Трунева господин Бабич.