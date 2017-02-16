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16:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Монголии открылось представительство Иркутской области

В Улан-Баторе открылось представительство Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

На церемонии открытия автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» присутствовали губернатор Приангарья Сергей Левченко, полномочный посол РФ в Монголии Искандер Азизов, мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд и представители монгольского бизнеса.

«Выгодное геополитическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, развитая научная и инновационная инфраструктура, а также мощный образовательный потенциал делают наш регион привлекательным для российских и иностранных инвесторов», — отметил Сергей Левченко.

Левченко сообщил, что смысл данного события не только в сотрудничестве за счет экспортных поставок, но и в инвестициях. Область будет обсуждать совместные проекты в направлении энергетики, агропромышленного комплекса, производства машин и оборудования, лесоперерабатывающей отрасли.

«Наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, включающих, в первую очередь, озеро Байкал, является базовым условием для развития туристско-рекреационной сферы в регионе. Отмена визового режима между нашими странами способствовала увеличению потока туристов. Кроме того, расширяются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта», — заключил Левченко.

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