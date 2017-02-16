В Монголии открылось представительство Иркутской области

На церемонии открытия автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» присутствовали губернатор Приангарья Сергей Левченко, полномочный посол РФ в Монголии Искандер Азизов, мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд и представители монгольского бизнеса.

«Выгодное геополитическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, развитая научная и инновационная инфраструктура, а также мощный образовательный потенциал делают наш регион привлекательным для российских и иностранных инвесторов», — отметил Сергей Левченко.

Левченко сообщил, что смысл данного события не только в сотрудничестве за счет экспортных поставок, но и в инвестициях. Область будет обсуждать совместные проекты в направлении энергетики, агропромышленного комплекса, производства машин и оборудования, лесоперерабатывающей отрасли.