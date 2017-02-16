В Монголии открылось представительство Иркутской области
В
В
На церемонии открытия автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» присутствовали губернатор Приангарья Сергей Левченко, полномочный посол РФ в Монголии Искандер Азизов, мэр
«Выгодное геополитическое положение, богатый
Левченко сообщил, что смысл данного события не только в сотрудничестве за счет экспортных поставок, но и в инвестициях. Область будет обсуждать совместные проекты в направлении энергетики, агропромышленного комплекса, производства машин и оборудования, лесоперерабатывающей отрасли.
«Наличие на территории Иркутской области уникальных