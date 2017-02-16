Облдума приняла закон о контроле за интернет-активностью чиновников

За это решение, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», проголосовали 32 депутата и только один парламентарий воздержался.

Декларации о размещении информации в интернете должны будут представлять и кандидаты на должности муниципальных и региональных чиновников. Данный закон также устанавливает единые квалификационные требования для чиновников региона.

Как сообщалось, внесение изменений в региональное законодательство анонсировал во время последнего оперативного совещания в правительстве области врио министра муниципального развития Максим Коломиец.

Напомним, поправки в федеральный закон, предполагающие предоставление сотрудниками аппарата Государственной Думы отчетов о постах в интернете, были приняты в начале этого года.