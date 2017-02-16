СМИ: певец Кид Рок может стать кандидатом на пост сенатора от штата Мичиган

Отмечается, что во время обсуждений на сенаторском заседании республиканцев штата Мичиган, рок-музыкант Кид Рок, чье настоящее имя Роберт Ричи, был назван в качестве кандидата на пост сенатора от штата Мичиган, в противовес демократу Дебби Стейбнау.

Издание пишет, что музыкант уже поддерживал республиканцев: он выступал за Митта Ромни в 2012 году и за Дональда Трампа в 2016 году.