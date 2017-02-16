СМИ: певец Кид Рок может стать кандидатом на пост сенатора от штата Мичиган
Республиканцы штата Мичиган рассматривают кандидатуру певца Кида Рока в качестве своего представителя в Сенате США. Об этом пишет Roll Call.
Республиканцы штата Мичиган рассматривают кандидатуру певца Кида Рока в качестве своего представителя в Сенате США. Об этом пишет Roll Call.
Отмечается, что во время обсуждений на сенаторском заседании республиканцев штата Мичиган,
Издание пишет, что музыкант уже поддерживал республиканцев: он выступал за Митта Ромни в 2012 году и за Дональда Трампа в 2016 году.