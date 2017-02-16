Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1275-летие Солнца нации
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
15:59 (мск), источник: УралПолит.ру

Сбой в работе интернета сорвал конкурс на пост главы свердловского фонда капремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге перенесли второй этап конкурса на выбор нового главы Фонда капитального ремонта Свердловской области.

«В связи со сбоем в сети Интернет», — приводит РИА «ФедералПресс» заявление регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Как сообщил Смирнов на пресс-конференции в Екатеринбурге, второй этап конкурса должен был состояться 15 февраля, но Минстрой России, который должен был отправить вопросы для тестирования, обратился к федерации с просьбой перенести дату.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на должность директора регионального фонда капремонта претендуют девять кандидатов. Прием документов на участие в конкурсе завершился 30 января.

Напоминаем, конкурс на должность директора регионального фонда капитального ремонта был объявлен в декабре 2016 года. Должность является вакантной с января 2016 года. Александр Караваев, который занимал эту должность, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сбой в работе интернета сорвал конкурс на пост главы свердловского фонда капремонта
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключили из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь