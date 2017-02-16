Сбой в работе интернета сорвал конкурс на пост главы свердловского фонда капремонта

«В связи со сбоем в сети Интернет», — приводит РИА «ФедералПресс» заявление регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Как сообщил Смирнов на пресс-конференции в Екатеринбурге, второй этап конкурса должен был состояться 15 февраля, но Минстрой России, который должен был отправить вопросы для тестирования, обратился к федерации с просьбой перенести дату.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на должность директора регионального фонда капремонта претендуют девять кандидатов. Прием документов на участие в конкурсе завершился 30 января.

Напоминаем, конкурс на должность директора регионального фонда капитального ремонта был объявлен в декабре 2016 года. Должность является вакантной с января 2016 года. Александр Караваев, который занимал эту должность, написал заявление об отставке по собственному желанию.