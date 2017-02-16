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16:09 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты: бюджет Омской области остается напряженным, несмотря на «дорожный» миллиард

На заседании областного парламента 16 февраля депутаты проголосовали за первые изменения в бюджет 2017 года и планового периода 2018 и 2019 годов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», областная казна выросла почти на 2 миллиарда. Вместе с доходами выросли и расходы на поддержку современной городской среды, а также ремонт дорог (680 млн рублей).

Депутаты в целом положительно восприняли новую верстку бюджета, но со своими оговорками. Так, депутат Заксобрания Омской области Дмитрий Павлов отметил необходимость накопительного эффекта в разрешении дорожной проблемы, которая, по его мнению, стоит довольно остро.

«Дополнительные поступления в бюджет региона — это, конечно, хорошо. Важно, что они пойдут именно на дороги, поскольку у нас эта проблема стоит остро. Я надеюсь, что благодаря накопительному эффекту в ближайшие два-три года мы ее, наконец, решим. В целом параметры областного бюджета не изменились. Очевидно, на этом дополнительные поступления в казну не закончатся, но это глобально не повлияет на ситуацию. Надеюсь, что мы все-таки придем к справедливому перераспределению доходной части, о чем я говорил на публичных слушаниях, называя бюджет депрессивным. Президент по этому поводу заявил прямо, у нас не должно быть бюджетов с запредельным недофинансированием, ровно как и бюджетов с большим профицитом», — заявил Дмитрий Павлов корреспонденту «СуперОмска».

На пару с фракцией «Единая Россия», изменения поддержали и члены КПРФ. Хотя, по мнению лидера фракции коммунистов, первоочередные проблемы все равно не решаются.

«Параметры бюджета как были, так и остались напряженными. Но сейчас пришел миллиард, он, конечно, первоочередные проблемы до конца не решает. Он связан с дорогами. Это замечательно, но мы еще отстаем даже по уровню прошлого года на порядка 8 млрд рублей. Бюджет 2016 года был, мягко говоря, очень напряженным, а сейчас еще тяжелее. Мы, конечно, голосовали за — миллиард пришел, это надо, естественно, поддержать. Дай бог, чтобы такая тенденция сохранилась. Надежда на это есть, иначе ситуация у нас будет крайне тяжелой», — прокомментировал Андрей Алехин.

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