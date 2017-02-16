Украинская община Крыма осудила политику Киева
ИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Украинская община Крыма не имеет никаких официальных контактов с властями Украины и осуждает их политику по отношению к братским народам.
ИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Украинская община Крыма не имеет никаких официальных контактов с властями Украины и осуждает их политику по отношению к братским народам.
об этом на
«Мы, украинцы Крыма, считаем, что они (украинские власти — ред.) ведут себя недостойно как политики, как руководители страны. С ними тяжело найти контакт», — сказал Усик.
По его словам, на сегодняшний день Украинская община Крыма ведет диалог на Украине только по линии общественных связей.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина