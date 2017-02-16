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16:46 (мск), источник: РИА Крым

Украинская община Крыма осудила политику Киева

ИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Украинская община Крыма не имеет никаких официальных контактов с властями Украины и осуждает их политику по отношению к братским народам.

об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил глава общины Олег Усик.

«Мы, украинцы Крыма, считаем, что они (украинские власти — ред.) ведут себя недостойно как политики, как руководители страны. С ними тяжело найти контакт», — сказал Усик.

По его словам, на сегодняшний день Украинская община Крыма ведет диалог на Украине только по линии общественных связей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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