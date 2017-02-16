Украинская община Крыма осудила политику Киева

об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил глава общины Олег Усик.

«Мы, украинцы Крыма, считаем, что они (украинские власти — ред.) ведут себя недостойно как политики, как руководители страны. С ними тяжело найти контакт», — сказал Усик.

По его словам, на сегодняшний день Украинская община Крыма ведет диалог на Украине только по линии общественных связей.