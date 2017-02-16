Трамп потребовал извинений от The New York Times

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) извинений за публикацию материалов, направленных против его администрации и основанных на утечках секретной информации спецслужб. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Утечки — и даже незаконные утечки — секретной информации являются большой проблемой в Вашингтоне уже несколько лет, — отметил глава Белого дома. — Провальная The New York Times (и другие) должна извиниться!» Трамп добавил, что те, кто осуществил утечку секретной информации, «будут пойманы».