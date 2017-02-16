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16:47 (мск), источник: Tengrinews

Заместитель главы МИД РК сделал заявление на сирийских переговорах

В результате Астанинского процесса был создан трехсторонний механизм по прекращению огня в Сирии.

Источник: Tengrinews

Заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов обратился к участникам межсирийских переговоров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Переговоры дали мощный импульс в решении и урегулировании сирийского кризиса в преддверии женевского процесса. В результате был создан трехсторонний механизм по прекращению огня. По итогам первых переговоров эксперты из стран-гарантов провели в начале этого месяца техническое совещание с участием делегации ООН и Хашимистского королевства Иордания. Предыдущие заседания были проведены в конструктивной атмосфере, обеспечивали устойчивость астанинской платформы, созданной по инициативе Нурсултана Назарбаева, для того чтобы был процесс в регионе», — обратился к участникам в ходе переговоров Акылбек Камалдинов.

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«Президент Назарбаев признан на международным уровне за его миротворческие инициативы, а также за его вклад в решение конфликтов и сокращении напряжения между странами по всему миру. Казахстан выражает искреннюю надежду на то, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным. Мы надеемся, что будет прогресс и будет реализован режим по прекращению огня, что внесет свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе перед проведением межсирийских переговоров в Женеве», — подчеркнул Камалдинов.

«Казахстан, как непостоянный член Совбеза ООН на 2017−2018 годы приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной, международной безопасности. В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулировании вопроса по Сирии. Надеюсь, что будет конструктивной и станет мощной структурой по обеспечению мира в Сирии, и мы достигнем договора и соглашения. Мы привержены решить проблему решить кризис в Сирии», — добавил он.

Напомним, второй раунд межсирийских переговоров в Астане был отложен в связи с опозданием делегации вооруженной сирийской оппозиции и перенесен на 16 февраля. Позже было объявлено, что в Астану прибыли представители девяти группировок вооруженной сирийской оппозиции.

Ранее министр Кайрат Абдрахманов рассказал о том, какие траты несет Казахстан при проведении сирийских переговоров.

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