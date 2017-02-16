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16:29 (мск), источник: Интерфакс

Уехавшая на Украину экс-депутат Максакова исключена из «Единой России»

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Бывшая депутат Госдумы Мария Максакова, уехавшая вместе с мужем Денисом Вороненковым на Украину, в четверг исключена из партии «Единая Россия», заявил журналистам секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

Источник: РИА "Новости"
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«Единогласно Максакова Мария Петровна исключена из партии по причине нарушения ею законодательства о партиях. Она сама признала, что имеет двойное гражданство», — сказал Метельский.

Ранее в интервью интернет-изданию «Медуза» Максакова заявила, что также является гражданкой Германии.

Максакова со своим мужем, тоже бывшим депутатом Госдумы, но от КПРФ — Денисом Вороненковым, перебрались на Украину. В России на Вороненкова заведено уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011 году он участвовал в хищении здания в Москве. Об объявлении Вороненкова в розыск стало известно вскоре после того, как тот получил украинское гражданство и дал прокуратуре этой страны показания по делу бывшего президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

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