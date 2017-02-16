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17:11 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на первой встрече с Лавровым

Организаторы встречи от американской стороны прервали госсекретаря сразу после того, как он поприветствовал главу МИД РФ.

Источник: AP 2017

БОНН, 16 февраля. /ТАСС/. Организаторы не дали госсекретарю США Рексу Тиллерсону договорить свое вступительное слово на первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть», — успел сказать глава американского внешнеполитического ведомства, после чего организаторы встречи от американской стороны прервали его и попросили журналистов покинуть помещение.

Однако репортеры, освещавшие начало переговоров, подчинились требованию не сразу. Журналист агентства AP Мэттью Ли успел задать российскому министру вопрос, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне, и влияет ли она на российско-американские отношения. Лавров ответил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в частности США.

Комментарии
4
Владимир Пацак
Такое впечатление что сейчас в США хвост управляет собакой?
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Марк Саамов
В США полный раздрай, открытые попытки мятежа против администрации Трампа со стороны старого истэблишмента.
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А Б
Маловероятно считать, что подобный вариант развития встречи двух дипломатов был только случайностью. Службы протокола США не допускают подобных случайностей в своей работе. Очевидно, служба протокола не хотела допустить даже тени намёка на то, как и о чём пойдёт беседа.
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