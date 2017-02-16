Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на первой встрече с Лавровым
Организаторы встречи от американской стороны прервали госсекретаря сразу после того, как он поприветствовал главу МИД РФ.
Организаторы встречи от американской стороны прервали госсекретаря сразу после того, как он поприветствовал главу МИД РФ.
БОНН, 16 февраля. /ТАСС/. Организаторы не дали госсекретарю США Рексу Тиллерсону договорить свое вступительное слово на первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть», — успел сказать глава американского внешнеполитического ведомства, после чего организаторы встречи от американской стороны прервали его и попросили журналистов покинуть помещение.
Однако репортеры, освещавшие начало переговоров, подчинились требованию не сразу. Журналист агентства AP Мэттью Ли успел задать российскому министру вопрос, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне, и влияет ли она на