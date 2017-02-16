Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на первой встрече с Лавровым

БОНН, 16 февраля. /ТАСС/. Организаторы не дали госсекретарю США Рексу Тиллерсону договорить свое вступительное слово на первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть», — успел сказать глава американского внешнеполитического ведомства, после чего организаторы встречи от американской стороны прервали его и попросили журналистов покинуть помещение.