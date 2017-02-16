Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поздравил нижегородцев Евгения Неронова и Павла Даданова с победой на чемпионате мира по хоккею с мячом. Как сообщает пресс-служба главы региона, чествование победителей состоялось 16 февраля в нижегородском Кремле.

Губернатор отметил популярность хоккея с мячом в Нижегородской области. «В любой команде наступают периоды взлетов и падений, идет смена поколений, я рад, что сейчас приходят молодые ребята, которые в составе сборной России уже выигрывают чемпионат мира и сражаются, чтобы попасть в финал всероссийских соревнований своего возраста», — сказал Валерий Шанцев.

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов также поздравил спортсменов с победой и подчеркнул, что благодаря ФОКам интерес к этой динамической игре растет.

«Сегодня в секциях занимается более 550 ребят, треть из них — в наших ФОКах, например, в Нижнем Новгороде и Балахне. Мировое признание наших спортсменов — еще одно доказательство того, что программа ФОКов востребована», — отметил министр.

Как сообщалось ранее, 29 января 2017 года в Сыктывкаре завершился чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. Сборная России, за которую выступали игроки «Старта» и «Старта-2» Евгений Неронов и Павел Даданов, в финале со сборной Швеции одержала победу.

Напомним, в 2016 году в рамках программы по строительству ФОКов, инициированной губернатором, в регионе открылось еще два спорткомплекса (ФОК «Александр Невский» в Городце и ФОК «Юность» на ул. Ярошенко в Нижнем Новгороде). Таким образом, на сегодняшний день в Нижегородской области работает 33 ФОКа. По данным областного минспорта, благодаря работе ФОКов в настоящее время спортивный образ жизни в регионе ведут более 30% нижегородцев.