Нижний Новгород и Сухум в Москве подписали договор о сотрудничестве на 2017 год

В Москве 16 февраля представители администрации Нижнего Новгорода посетили Посольство Абхазии в России, где подписали договор о сотрудничестве с Сухумом на 2017 год.

В рамках документа мэрии городов-побратимов запланировали ряд совместных мероприятий в сфере бизнеса, культуры и образования.

Так абхазские фрукты станут сырьем для джемов, варений и другой подобной продукции «Большебакалдинского консервного завода».

Сухумских ремесленников пригласили на летний фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде. А юные сухумцы получили возможность поучаствовать в нижегородской детской парусной регате.

В ответ администрация Сухума пригласила нижегородцев на хореографический фестиваль.

Кроме того, с этого года начнут дружить учащиеся школ городов-побратимов. Российские и абхазские школьники будут вести переписку, а также ездить друг к другу в гости.

Договор подписали заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина и заместитель мэра Сухума Леон Кварчия в присутствии Чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в РФ Игоря Ахба.

После этого торжественного события нижегородская делегация презентовала перед гостями встречи потенциал Нижнего Новгорода, обозначив новые возможности для сотрудничества.