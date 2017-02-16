Нижний Новгород и Сухум в Москве подписали договор о сотрудничестве на 2017 год
Договор подписали заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина и заместитель мэра Сухума Леон Кварчия.
Договор подписали заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина и заместитель мэра Сухума Леон Кварчия.
В Москве 16 февраля представители администрации Нижнего Новгорода посетили Посольство Абхазии в России, где подписали договор о сотрудничестве с Сухумом на 2017 год.
В рамках документа мэрии
Так абхазские фрукты станут сырьем для джемов, варений и другой подобной продукции «Большебакалдинского консервного завода».
Сухумских ремесленников пригласили на летний фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде. А юные сухумцы получили возможность поучаствовать в нижегородской детской парусной регате.
В ответ администрация Сухума пригласила нижегородцев на хореографический фестиваль.
Кроме того, с этого года начнут дружить учащиеся школ
Договор подписали заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина и заместитель мэра Сухума Леон Кварчия в присутствии Чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в РФ Игоря Ахба.
После этого торжественного события нижегородская делегация презентовала перед гостями встречи потенциал Нижнего Новгорода, обозначив новые возможности для сотрудничества.
Сухум и Нижний Новгород уже пять лет считаются