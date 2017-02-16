Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
17:27 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы сменился прокурор

Бывшего прокурора Алматы отправили в СКО.

Источник: Zakon.kz

В Алматы сменился прокурор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Берик Асылов, занимавший пост прокурора Алматы с 2011 года, покинул свою должность. Его направили в СКО.

На его место был назначен Габит Миразов, который ранее возглавлял прокуратуру Алматинской области (с февраля 2012 года по 15 февраля 2017 года).

Читайте также
Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров Kazakh Invest

Габит Миразов родился 19 января 1965 года. Место рождения: КазССР; Джамбулская область; Джувалинский район; совхоз Биликуль. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «Юрист».

Трудовой стаж: Стажер помощника прокурора Московского района г. Алматы, стажер старшего следователя прокуратуры г. Алматы (09.1991−1992); Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Алматы (1992−1995); Прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1995−1996); Заместитель прокурора Алмалинского района г. Алматы (01.1996−05.1996); Заместитель, первый заместитель прокурора Медеуского района г. Алматы (1996−1998); Начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (1998−1999); Начальник Управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1999−2001); Старший помощник прокурора Турксибского района г. Алматы, прокурор Балхашского района Алматинской области (02.2001−04.2001); Прокурор г. Капшагай Алматинской области (05.2002−10.2002); Заместитель, первый заместитель прокурора Алматинской области (10.2002−04.2008); Первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (04.2008−02.2012); Прокурор Алматинской области (с 02.2012).

Президент союза «Боевое братство Казахстана». Старший советник юстиции. Государственный советник юстиции 3 класса (с 05.05.2015).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казахстан сможет начать экспорт бензина Аи-92 с 2018 года
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Прессу выдворили со встречи Лаврова и Тиллерсона в Бонне
Мария Максакова исключена из «Единой России»
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Знакомые гастроли. Почему нашим в Лиге Европы бояться некого «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» открывают плей-офф
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь