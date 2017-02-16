В Алматы сменился прокурор

На его место был назначен Габит Миразов, который ранее возглавлял прокуратуру Алматинской области (с февраля 2012 года по 15 февраля 2017 года).

Берик Асылов, занимавший пост прокурора Алматы с 2011 года, покинул свою должность. Его направили в СКО.

Габит Миразов родился 19 января 1965 года. Место рождения: КазССР; Джамбулская область; Джувалинский район; совхоз Биликуль. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «Юрист».

Трудовой стаж: Стажер помощника прокурора Московского района г. Алматы, стажер старшего следователя прокуратуры г. Алматы (09.1991−1992); Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Алматы (1992−1995); Прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1995−1996); Заместитель прокурора Алмалинского района г. Алматы (01.1996−05.1996); Заместитель, первый заместитель прокурора Медеуского района г. Алматы (1996−1998); Начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (1998−1999); Начальник Управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1999−2001); Старший помощник прокурора Турксибского района г. Алматы, прокурор Балхашского района Алматинской области (02.2001−04.2001); Прокурор г. Капшагай Алматинской области (05.2002−10.2002); Заместитель, первый заместитель прокурора Алматинской области (10.2002−04.2008); Первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (04.2008−02.2012); Прокурор Алматинской области (с 02.2012).

Президент союза «Боевое братство Казахстана». Старший советник юстиции. Государственный советник юстиции 3 класса (с 05.05.2015).