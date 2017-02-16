Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал распоряжение об увеличении заработной платы бюджетникам Нижегородской области в 2017 году. Как сообщает пресс-служба главы региона, согласно распоряжению, подписанному губернатором, зарплаты бюджетников в 2017 году вырастут — в частности, для врачей увеличение составит 36%, для работников культуры 21,65, для соцработников 15%.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, глава региона поставил задачу жестко контролировать руководителей учреждений на местах. «Чтобы фонды оплаты труда в каждой больнице, в каждом социальном учреждении распределялись согласно утвержденным увеличениям, и каждая категория бюджетников получила положенное повышение. Финансирование выделяется достаточное, правительство области будет ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы», — заявил замгубернатора.

Согласно тексту распоряжения губернатора органам исполнительной власти Нижегородской области необходимо принять меры по увеличению с 1 января 2017 года заработной платы. Соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области, должны быть внесены до 1 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, почти в три раза выросла средняя зарплата медиков и социальных работников Нижегородской области с 2012 по 2016 годы.