Валерий Шанцев подписал распоряжение об увеличении заработной платы бюджетникам Нижегородской области в 2017 году
Глава региона поставил задачу жестко контролировать руководителей учреждений на местах.
Глава региона поставил задачу жестко контролировать руководителей учреждений на местах.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал распоряжение об увеличении заработной платы бюджетникам Нижегородской области в 2017 году. Как сообщает
Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, глава региона поставил задачу жестко контролировать руководителей учреждений на местах. «Чтобы фонды оплаты труда в каждой больнице, в каждом социальном учреждении распределялись согласно утвержденным увеличениям, и каждая категория бюджетников получила положенное повышение. Финансирование выделяется достаточное, правительство области будет ежемесячно осуществлять мониторинг средней заработной платы», — заявил замгубернатора.
Согласно тексту распоряжения губернатора органам исполнительной власти Нижегородской области необходимо принять меры по увеличению с 1 января 2017 года заработной платы. Соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области, должны быть внесены до 1 марта 2017 года.
Как сообщалось ранее, почти в три раза выросла средняя зарплата медиков и социальных работников Нижегородской области с 2012 по 2016 годы.