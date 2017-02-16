Рустэм Хамитов: «Наша задача — помогать молодым во всех вопросах»

— Наша с вами задача, тех, кто отвечает за вопросы организации молодёжных движений, жизнеустройства молодёжи — помогать молодым во всех вопросах, начиная с учёбы, продолжая трудоустройством и заканчивая семейными делами: жильё, заработная плата, развитие, карьера, социальные лифты и т.д., — сказал руководитель республики. — Молодёжь является нашим будущим. В республике — 1 млн молодых людей. Мы знаем субъекты Российской Федерации, где всё население не доходит до этой планки. Это наша основа, наш завтрашний день. Миллион молодых человек обладает громадной энергетикой. Эту энергию нужно направить в позитивное русло.

Глава региона отметил, что Министерство молодёжной политики и спорта должно быть центром межведомственной координации, работы в муниципалитетах по созданию условий для профессиональной, социальной, творческой самореализации молодёжи. В числе важных задач ведомства — разработка новой программы молодёжной политики Республики Башкортостан, поскольку срок действия предыдущего документа заканчивается в этом году.

— Нам нужен новый документ с чётко обозначенными современными подходами и главное — механизмами их реализации, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Приоритеты, которые нам нужно отразить в новой версии программы молодёжной политики Республики Башкортостан — это, конечно же, молодая семья, о которой мы сегодня много говорим, жильё для молодых, качественное образование, трудоустройство, экономическая самостоятельность, развитие инновационной и научной активности, творческих талантов, сбережение здоровья, профилактика негативных процессов в молодёжной среде, патриотическое воспитание, противодействие экстремизму, поддержка молодёжных движений и объединений, формирование благоприятной информационной атмосферы.

По словам руководителя региона, молодёжная политика требует к себе пристального внимания.