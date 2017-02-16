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18:59 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов уволил главу Службы госстройнадзора РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым Сергея Тимощенко. Об этом Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня было принято решение об отстранении от должности начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым господина Тимощенко. К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», — говорится в сообщении.

По словам главы Республики, Тимощенко самоустранился от первоочередных целей и задач службы — контролировать соблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым для объектов капитального строительства.

«Остается резюмировать: Служба государственного строительного надзора Республики Крым практически не работает. Не хочу всех подводить под одну гребенку и понимаю, что люди не везде одинаковые, но получается, что никаких инициатив от службы для того, чтобы исправить ситуацию, не поступало», — уточнил глава Крыма.

Сергей Тимощенко возглавлял Службу государственного строительного надзора Республики Крым с декабря 2014 года.

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