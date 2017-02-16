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19:10 (мск), источник: Интерфакс

Ансамбль песни и пляски имени Александрова восстановлен после катастрофы Ту-154

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Минобороны РФ восстановило Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова после гибели в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года части его артистов. Обновленный состав ансамбля в четверг впервые вышел на сцену Центрального академического театра российской армии.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на этой сцене пройдет первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними — сохранить уникальный ансамбль», — сказал статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, открывая концерт.

Он рассказал, что восстановление легендарного коллектива в кратчайшие сроки стало для Министерства обороны важнейшей задачей.

За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы сегодня увидите. “Александровцы” воодушевляли людей в самых критических ситуациях. Им рукоплескали жители более 70 стран мира. Я надеюсь, сегодня они докажут, что ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику
Николай Панковзаместитель министра обороны РФ
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По его словам, новыми артистами ансамбля стали лучшие из лучших.

«Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране. Я уверен, что новые голоса дадут мощный импульс развитию ансамбля и в то же время преумножат славные традиции главного творческого коллектива российской армии», — заключил Панков.

В программу первого концерта вошли традиционные произведения ансамбля «Калинка», «Александровская песня», «Зачарованная даль», «Вдоль по Питерской», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Журавли», «Несокрушимая и легендарная» и поппури на тему армейских песен.

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Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля артисты выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, а 24 февраля — на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

Комментарии
2
А Б
Раз восстановили состав ансамбля, значит нужно лететь в Сирию и давать там несостоявшийся концерт.
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Многоног
А чего , А,Б, еще не было ?
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