Ансамбль песни и пляски имени Александрова восстановлен после катастрофы Ту-154

«Сегодня на этой сцене пройдет первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними — сохранить уникальный ансамбль», — сказал статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, открывая концерт.
Он рассказал, что восстановление легендарного коллектива в кратчайшие сроки стало для Министерства обороны важнейшей задачей.
За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы сегодня увидите. “Александровцы” воодушевляли людей в самых критических ситуациях. Им рукоплескали жители более 70 стран мира. Я надеюсь, сегодня они докажут, что ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику
Николай Панковзаместитель министра обороны РФ
По его словам, новыми артистами ансамбля стали лучшие из лучших.
«Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране. Я уверен, что новые голоса дадут мощный импульс развитию ансамбля и в то же время преумножат славные традиции главного творческого коллектива российской армии», — заключил Панков.
В программу первого концерта вошли традиционные произведения ансамбля «Калинка», «Александровская песня», «Зачарованная даль», «Вдоль по Питерской», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Журавли», «Несокрушимая и легендарная» и поппури на тему армейских песен.
Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля артисты выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, а 24 февраля — на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.
Самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.