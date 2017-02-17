Минздрав хочет реформировать первичную медицину
Минздрав хочет реформировать первичную медицину и убедить людей чаще обращаться к семейным врачам.
Минздрав хочет реформировать первичную медицину и убедить людей чаще обращаться к семейным врачам.
И чтобы врачи, в свою очередь, уделяли пациентам больше внимания. В ведомстве считают, что это поможет выявлять болезни на ранней стадии. Именно этому посвящена новая информационная кампания.
«Нет необходимости звонить в службу скорой помощи, если нужно обоснование отсутствия на работе, или когда нужно срочно получить
Как говорят в министерстве, чтобы врачи уделяли пациентам больше внимания, их нужно избавить от необходимости заполнять кипы документов. Для этого внедрят автоматизированную информационную систему.
«Задача семейного врача — наставлять пациента, как сохранить здоровье и что делать в случае заболевания», — добавила Главан.
Больничную систему намерены реформировать путем создания региональных поликлиник, где качество обслуживания будет выше.