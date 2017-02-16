СМИ: Белоруссия закупила первую партию нефти у Ирана

Источник: AP 2017

По оценкам экспертов, иранская нефть обойдется Белоруссии более чем на треть дороже российской, но Белоруссия и ранее демонстрировала, что готова идти на экономические потери. Впрочем, политологи считают, что сообщение о контракте с Ираном — лишь информационный «вброс» в преддверии российско-белорусских переговоров по нефти и газу. Белоруссия начинает закупки нефти у альтернативных поставщиков. Как сообщает в четверг Reuters со ссылкой на источники среди нефтетрейдеров, белорусская «БелОйл» заключила с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) контракт на поставку 80 тыс. тонн иранской нефти.

Загрузка танкеров может начаться уже 20 февраля.

Маршрут поставок пока не известен, но как пишет Reuters, сырье из Ирана может быть сначала доставлено до украинской Одессы на Черном море, либо до Венспилса (Латвия) на Балтийском и уже после этого железнодорожным транспортом пойдет в Белоруссию. Ни белорусская, ни иранская компания на запрос «Газеты.Ru» о комментарии не ответили.

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Закупать нефть у Ирана Белоруссия решила после того, как Россия в первом квартале 2017 года сократила поставки с 4,5 млн тонн до 4 млн тонн, а в целом по году пригрозила сокращением с 24 млн тонн до 12 млн тонн. Решение России, в свою очередь, также было реакцией на то, что Белоруссия до сих пор не оплатила долги за газ, поставленный в 2016 году. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, на конец января сумма задолженности составляла $550 млн. Долг образовался вследствие того, что Минск счел цену, установленную Москвой ($132 за 1 тыс. кубометров), несправедливой и в одностороннем порядке принял решение оплачивать поставки по справедливой, с его точки зрения, цене в $73. Как заявлял в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на ограничение поставок нефти со стороны России Белоруссия подала в суд.

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Лукашенко ранее уже заявлял, что белорусские нефтеперерабатывающие предприятия смогут обойтись без российской нефти, хоть это, по его словам, и будет непросто. В частности, речь шла об альтернативных закупках и даже о ведении белорусскими компаниями собственной добычи в таких странах, как Венесуэла, Канада и тот же Иран. Белорусский лидер особо подчеркивал, что «свобода и независимость — это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами и цифрами». Основная проблема именно в «деньгах и цифрах». Закупки любой нефти, кроме российской, будут означать потери для белорусского бюджета, так как Россия продает Белоруссии свою нефть без учета экспортной пошлины (пересматривается каждый месяц, в феврале — $89,5 за тонну), а кроме того, следует учитывать расходы на транспортировку. «Поставки из Ирана по рыночным ценам, с учетом логистики, обойдутся Белоруссии примерно на $120−130 за тонну дороже, чем если бы сырье закупалось в России (порядка $440 за тонну против примерно $310)», — оценивает завсектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.

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Таким образом даже относительно небольшая партия в 80 тыс. тонн из Ирана означает для белорусского бюджета лишние расходы в размере $9,6 — 10,4 млн. Основную разницу в цене дает экспортная пошлина, но даже без ее учета закупки иранской нефти оказываются заметно дороже. Агибалов приводит в пример Польшу, которая в августе прошлого года уже совершала пробную закупку сырья из Ирана. Даже учитывая, что в цену российской нефти для Польши, в отличие от Белоруссии, включается экспортная пошлина, иранская нефть оказалась на $40 за тонну дороже поставок из России ($344 против $304). «При этом Польша изначально заявляла, что поставки могут стать постоянными, но в результате закупила лишь два танкера иранской нефти», — рассказывает Агибалов. Но Минск ранее уже успешно демонстрировал, что готов нести экономические потери. Так, в начале 2010-х Белоруссия, находящаяся тогда в процессе очередного энергетического спора с Россией, закупала нефть у Венесуэлы несмотря на то, что поставки из Латинской Америки оказались вдвое дороже российских, что впоследствии признавала и сама Белоруссия.

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