Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
14В США прошла самая престижная выставка собак
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
21:43 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Белоруссия закупила первую партию нефти у Ирана

Российско-белорусский энергетический спор привел к тому, что Минск, как и предупреждал ранее Александр Лукашенко, будет закупать нефть у Ирана, не считаясь с потерями.

Источник: AP 2017

По оценкам экспертов, иранская нефть обойдется Белоруссии более чем на треть дороже российской, но Белоруссия и ранее демонстрировала, что готова идти на экономические потери. Впрочем, политологи считают, что сообщение о контракте с Ираном — лишь информационный «вброс» в преддверии российско-белорусских переговоров по нефти и газу.

Белоруссия начинает закупки нефти у альтернативных поставщиков. Как сообщает в четверг Reuters со ссылкой на источники среди нефтетрейдеров, белорусская «БелОйл» заключила с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) контракт на поставку 80 тыс. тонн иранской нефти.

Загрузка танкеров может начаться уже 20 февраля.

Маршрут поставок пока не известен, но как пишет Reuters, сырье из Ирана может быть сначала доставлено до украинской Одессы на Черном море, либо до Венспилса (Латвия) на Балтийском и уже после этого железнодорожным транспортом пойдет в Белоруссию.

Ни белорусская, ни иранская компания на запрос «Газеты.Ru» о комментарии не ответили.

Читайте также
78% россиян поддержали визовый режим с Белоруссией

Закупать нефть у Ирана Белоруссия решила после того, как Россия в первом квартале 2017 года сократила поставки с 4,5 млн тонн до 4 млн тонн, а в целом по году пригрозила сокращением с 24 млн тонн до 12 млн тонн.

Решение России, в свою очередь, также было реакцией на то, что Белоруссия до сих пор не оплатила долги за газ, поставленный в 2016 году. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, на конец января сумма задолженности составляла $550 млн. Долг образовался вследствие того, что Минск счел цену, установленную Москвой ($132 за 1 тыс. кубометров), несправедливой и в одностороннем порядке принял решение оплачивать поставки по справедливой, с его точки зрения, цене в $73.

Как заявлял в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на ограничение поставок нефти со стороны России Белоруссия подала в суд.

Читайте также
Глава МИД Литвы посоветовал Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом

Лукашенко ранее уже заявлял, что белорусские нефтеперерабатывающие предприятия смогут обойтись без российской нефти, хоть это, по его словам, и будет непросто. В частности, речь шла об альтернативных закупках и даже о ведении белорусскими компаниями собственной добычи в таких странах, как Венесуэла, Канада и тот же Иран.

Белорусский лидер особо подчеркивал, что «свобода и независимость — это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами и цифрами».

Основная проблема именно в «деньгах и цифрах». Закупки любой нефти, кроме российской, будут означать потери для белорусского бюджета, так как Россия продает Белоруссии свою нефть без учета экспортной пошлины (пересматривается каждый месяц, в феврале — $89,5 за тонну), а кроме того, следует учитывать расходы на транспортировку.

«Поставки из Ирана по рыночным ценам, с учетом логистики, обойдутся Белоруссии примерно на $120−130 за тонну дороже, чем если бы сырье закупалось в России (порядка $440 за тонну против примерно $310)», — оценивает завсектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.

Читайте также
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз

Таким образом даже относительно небольшая партия в 80 тыс. тонн из Ирана означает для белорусского бюджета лишние расходы в размере $9,6 — 10,4 млн. Основную разницу в цене дает экспортная пошлина, но даже без ее учета закупки иранской нефти оказываются заметно дороже.

Агибалов приводит в пример Польшу, которая в августе прошлого года уже совершала пробную закупку сырья из Ирана. Даже учитывая, что в цену российской нефти для Польши, в отличие от Белоруссии, включается экспортная пошлина, иранская нефть оказалась на $40 за тонну дороже поставок из России ($344 против $304). «При этом Польша изначально заявляла, что поставки могут стать постоянными, но в результате закупила лишь два танкера иранской нефти», — рассказывает Агибалов.

Но Минск ранее уже успешно демонстрировал, что готов нести экономические потери. Так, в начале 2010-х Белоруссия, находящаяся тогда в процессе очередного энергетического спора с Россией, закупала нефть у Венесуэлы несмотря на то, что поставки из Латинской Америки оказались вдвое дороже российских, что впоследствии признавала и сама Белоруссия.

Читайте также
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти

Сообщение о начале закупок Белоруссией иранской нефти появилось на фоне заявлений Москвы и Минска о том, что уже подготовлен итоговый документ, касающийся поставок нефти и газа из России в Белоруссию. Об этом в четверг рассказали Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко. Последний также отметил, что подготовленный протокол будет обнародован на следующей неделе, но подробностей ни та, ни другая сторона не раскрыли.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности политолог Игорь Юшков полагает, что сообщение о белорусско-иранском нефтяном контракте является не более чем информационным вбросом в преддверии продолжения переговоров.

«Такую модель Белоруссия уже испытывала, причем с успехом. Именно после того, как она стала закупать нефть у Венесуэлы, Россия согласилась на беспошлинные поставки, — напоминает политолог. — Но сейчас это слишком похоже на блеф. В любом случае, даже если протокол, о котором говорили Дворкович и Семашко, будет подписан, окончательные договоренности будут достигаться на высшем уровне, то есть между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко».

Комментарии
10
игорь
Лукашенко обиделся заплакал и слал платить больше денег налогоплательщиков
Не кого вам это не напоминает я про Украину
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
Смешно.. Нельзя с соседского огорода загрузить капусту и потом заявить о своей цене ))), в надежде, что капуста загружена и хозяин согласится....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
RENAUDIO
Батька хитрец-мухлюет,а чего реально молодец для своей страны старается ,правда на мой взгляд делать это когда все против России не много не по братски.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«В теме»: Новая политика Белоруссии
© Ньюстюб
Трамп: Обама оставил после себя «бардак» по всем фронтам
«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в матче плей-офф Лиги Европы
Минфин РФ подготовил законопроект о введении tax free
Прессу выдворили со встречи Лаврова и Тиллерсона в Бонне
Мария Максакова исключена из «Единой России»
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
Американский биатлонист обошел Фуркада и Шипулина на ЧМ Победа американца Лоуэлла Бэйли в 20-километровой гонке стала, пожалуй, главной сенсацией чемпионата, как и общий итог этого старта
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь