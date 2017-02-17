Сразу двух вице-мэров Воронежа оштрафовали за парковку посреди тротуара

Заметив камеры, один из водителей, судя по всему градоначальника, сорвался с места и уехал. Остальные оказались менее расторопными. Водителю Вадима Кстенина, первого заместителя главы города, сотрудники ДПС выписали штраф.

Среди служебных машин, припаркованных возле администрации, оказался и личный автомобиль вице-мэра Алексея Антиликаторова. Узнав о случившемся от охранника, он вышел, чтобы перегнать иномарку, но не успел. Сотрудники полиции оформили нарушение.

Вадим Серов, основатель общественной организации «Дорожный контроль»:

«Чиновники наши были в недоумении, но они привыкли там систематически нарушать. Для них было в диковинку получить административный протокол. Мы берём данный участок под личный контроль, то есть мы там будем появляться. Конечно, хотелось бы, чтобы и без наших обращений сотрудники полиции предпринимали действия в отношении нарушителей».

В тот день эвакуаторы всё же подъехали к зданию администрации и забрали несколько машин. А сам Алексей Антиликаторов пояснил, что оставил автомобиль при входе, потому что очень торопился на совещание и вынужден был поставить его на любое свободное место. И предложил общественным активистам вместе выявлять нарушителей на дорогах.

Алексей Антиликаторов, заместитель главы г. Воронежа: