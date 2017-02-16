Трамп заявил, что Обама оставил после себя «бардак» по всем фронтам

И дома, и за рубежом это просто бардак: рабочие места утекают из страны низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом.

Дональд Трамп президент США