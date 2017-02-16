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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что Обама оставил после себя «бардак» по всем фронтам

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Президент Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы «бардак» как внутри страны, так и на международной арене.

Источник: AP 2017

«Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!» — сказал Трамп на встрече с журналистами, трансляцию пресс-конференции ведет телеканал CNN.

И дома, и за рубежом это просто бардак: рабочие места утекают из страны низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом.
Дональд Трамппрезидент США
Комментарии
10
vesta
Трамп прав! обама везде прокололся, везде оставил липкий, вонючий след. Кто вспомнит его добром ?
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Vadym Kachyrovskiy
А где АБ? Вот в чём вопрос? И это вопрос жизни и смерти возможно даже для самого АБ!!! ))))
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александр зыков
Кто бы сомневался , черножопый постарался на славу , ходячий экспонат для психо-нервопатолога пролетела как фанера над Парижем , значит надо во что бы то ни стало навредить новичку в политике , авось импичмент вернёт ходячий анекдот на третий срок , или как там они запланировали заварганить ...
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