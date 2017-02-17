Вениамин Кондратьев посетил съезд Совета молодых депутатов

В таком составе они по традиции собираются раз в год обсудить проделанную работу и наметить новую программу. В крае сегодня спрос на молодые и перспективные кадры. Привлечение их в экономику и политику — одна из ключевых задач власти, отмечает Вениамин Кондратьев.

— Занимая место в парламенте, вы не имеете права сказать, что от вас ничего не зависит. Только потому что вы молоды, вы активны, энергичны и готовы, я уверен, войти во все проблемные сферы нашей сегодняшней жизни. И никто вам в этом не мешает. Вы думающее поколение. Я верю, что у вас большой потенциал. Друзья, у вас большое завтра, если вы сами этого хотите. Единственное — надо никому не отдать свое место, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Из такой вот кузницы кадров в прошлом году четыре молодых парламентария отправились на пост заместителей глав муниципалитетов. А председатель совета Дмитрий Ламейкин был избран депутатом в Госдуму. Шанс уйти на повышение у молодых депутатов есть и в этом году. Впереди выборы в Законодательное собрание края.

— В парламенте нужны реальные люди, люди слова и дела. Сегодня много инициативных людей, которые хотят стать депутатами Законодательного собрания края, партии и общественных движений. Очень важно, чтобы была настоящая конкурентная борьба. Именно борьба, где конкретные предлагают решения, не отвязанные от жизни. Я прошу вас не быть участниками этих грязных пиар-технологий, которые, к сожалению, в наш край тоже пришли. «Идеологи» всех этих манипуляций не должны прибегнуть к вашей помощи, не станьте марионетками этих недобросовестных общественных движений. И в том числе и может быть партий, которые пытаются использовать молодежь для своих не очень хороших целей, — сказал Вениамин Кондратьев.

По итогам конкурса ЗСК определили лучшие Советы молодых депутатов. Они получили денежные премии для обустройства детских спортивных площадок.