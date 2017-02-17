Валерий Шанцев заявил о создании рабочей комиссии по сохранению уникальных объектов

В связи с находкой губернатор Нижегородской области заявил о том, что необходимо создать рабочую комиссию по сохранению уникальных объектов, о чем он написал в своем блоге в «Живом Журнале».

Как написал Шанцев, не исключено, что стрелка не единственное место в Нижегородской области, куда в свое время с Всероссийской выставки 1896 года перевезли металлические атриумы — уникальные кружевные павильоны. Две такие конструкции нашли на территории завода «Теплоход» в г.о.г. Бор.

По его словам, предполагается, что в рабочую комиссию войдут архитекторы, градостроители и общественные деятели. «Нужно сохранять такие объекты, делать их доступными для всех, а вот каким образом — будем решать вместе», — подытожил Шанцев.

В ходе заседания градостроительного совета губернатор Валерий Шанцев заявил о необходимости сохранения уникальных исторических павильонов, расположенных на Стрелке. «Нужно аккуратно отнестись к этой территории и учесть все мнения, чтобы понять, что делать и как сохранить историческое наследие», — сказал Валерий Шанцев.