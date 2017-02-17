Валерий Шанцев заявил о создании рабочей комиссии по сохранению уникальных объектов
На Бору были найдены металлические конструкции, по внешнему виду напоминающие уникальные павильоны, расположенные на нижегородской Стрелке.
На Бору были найдены металлические конструкции, по внешнему виду напоминающие уникальные павильоны, расположенные на нижегородской Стрелке.
В связи с находкой губернатор Нижегородской области заявил о том, что необходимо создать рабочую комиссию по сохранению уникальных объектов, о чем он написал в своем блоге в «Живом Журнале».
Как написал Шанцев, не исключено, что стрелка не единственное место в Нижегородской области, куда в свое время с Всероссийской выставки 1896 года перевезли металлические атриумы — уникальные кружевные павильоны. Две такие конструкции нашли на территории завода «Теплоход» в г.о.г. Бор.
По его словам, предполагается, что в рабочую комиссию войдут архитекторы, градостроители и общественные деятели. «Нужно сохранять такие объекты, делать их доступными для всех, а вот каким образом — будем решать вместе», — подытожил Шанцев.
В ходе заседания градостроительного совета губернатор Валерий Шанцев заявил о необходимости сохранения уникальных исторических павильонов, расположенных на Стрелке. «Нужно аккуратно отнестись к этой территории и учесть все мнения, чтобы понять, что делать и как сохранить историческое наследие», — сказал Валерий Шанцев.