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16 февраля, источник: Интерфакс

Трамп поручил Тиллерсону наладить контакты с РФ в ближайшее время

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что госсекретарь Рекс Тиллеросон в скором времени продолжит контакты с российским руководством.

Источник: AP 2017

«Если нам удастся поладить с Россией, это было бы позитивным моментом. У нас есть очень талантливый человек, Рекс Тиллерсон, который в скором времени встретится с ними (с российскими руководителями — ИФ)», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

«И я сказал ему, что осознаю: в политическом плане, возможно, это (попытка наладить отношения с РФ — ИФ) — нехорошо для меня», — добавил Трамп.

В этом плане мне было бы выгоднее так ударить по этому кораблю, который в 55 км от наших берегов (российскому разведывательному кораблю), чтобы он буквально выпрыгнул из воды. И все бы в этой стране сказали бы: “ух, как здорово”. Но я бы хотел поладить с Россией.
Дональд Трамппрезидент США

Ранее в четверг телеканал Fox со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ РФ прошел примерно в 120 км от американской военно-морской базы в Норфолке (штат Вирджиния), но оставался в международных водах.

Ранее на этой неделе корабль прошел недалеко от базы американских подлодок в Коннектикуте.

Комментарии
3
Vadym Kachyrovskiy
А когда ваши американские лодки и корабли бороздят просторы Средиземного моря и даже Чёрного, так этого ничего, нормально, в порядке вещей. А как российские прошли ( при этом оставаясь в международных водах), так сразу "ударить" захотелось! Не наглейте господа американцы, вам вообще нужно находится в пределах Атлантики и нос свой не высовывать дальше неё.... вам и так ПОЗВОЛЯЮТ больше чем вы достойны того. Так что сидите и не рыпайтесь! Блин, достали уже!!!
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Юрий
Попал трампампам между молотом и наковальней и уже не знает сам чего делать. Вроде как и предвыборные обещания надо выполнять, но и грохнутым быть не желает.
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максим !!!
Ну что поделать Дональд Трамп с большой вероятностью на очень серьезном компромате, поэтому он скорей подведет себя под импичмент, нежели поменяет свою линию по отношению к кремлю.
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