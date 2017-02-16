Трамп поручил Тиллерсону наладить контакты с РФ в ближайшее время
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что госсекретарь Рекс Тиллеросон в скором времени продолжит контакты с российским руководством.
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что госсекретарь Рекс Тиллеросон в скором времени продолжит контакты с российским руководством.
«Если нам удастся поладить с Россией, это было бы позитивным моментом. У нас есть очень талантливый человек, Рекс Тиллерсон, который в скором времени встретится с ними (с российскими руководителями — ИФ)», — сказал он на
«И я сказал ему, что осознаю: в политическом плане, возможно, это (попытка наладить отношения с РФ — ИФ) — нехорошо для меня», — добавил Трамп.
В этом плане мне было бы выгоднее так ударить по этому кораблю, который в 55 км от наших берегов (российскому разведывательному кораблю), чтобы он буквально выпрыгнул из воды. И все бы в этой стране сказали бы: “ух, как здорово”. Но я бы хотел поладить с Россией.
Ранее в четверг телеканал Fox со ссылкой на источник в руководстве США сообщил, что разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ РФ прошел примерно в 120 км от американской
Ранее на этой неделе корабль прошел недалеко от базы американских подлодок в Коннектикуте.