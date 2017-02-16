Трамп поручил Тиллерсону наладить контакты с РФ в ближайшее время

«Если нам удастся поладить с Россией, это было бы позитивным моментом. У нас есть очень талантливый человек, Рекс Тиллерсон, который в скором времени встретится с ними (с российскими руководителями — ИФ)», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

«И я сказал ему, что осознаю: в политическом плане, возможно, это (попытка наладить отношения с РФ — ИФ) — нехорошо для меня», — добавил Трамп.