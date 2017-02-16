Трамп заявил, что фальшивые новости мешают достижению соглашений с Россией
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что фальшивые новости в СМИ «очень затрудняют» достижение договоренностей с Россией.
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что фальшивые новости в СМИ «очень затрудняют» достижение договоренностей с Россией.
«Фальшивые новости очень затрудняют заключение соглашений с Россией», — сказал он на
Свою бывшую оппонентку по предвыборной гонке демократку Хиллари Клинтон он обвинил в том, что она начала «перезагрузку» отношений с РФ.
Саму же «перезагрузку» Трамп назвал «глупой пластиковой кнопкой». При этом Трамп подчеркнул, что сам он «ничего не делает для России».
Трамп конфликтует со СМИ еще со времен президентской кампании. При этом в четверг на
Заявления президента стали продолжением его реакции на масштабные критические и «разоблачающие» публикации ряда СМИ, основанные на сведениях из «информированных источников».