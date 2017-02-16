Трамп заявил, что фальшивые новости мешают достижению соглашений с Россией

«Фальшивые новости очень затрудняют заключение соглашений с Россией», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

При этом глава американской администрации повторил тезис о том, что «поладить с Россией было бы прекрасно».

При этом глава американской администрации повторил тезис о том, что «поладить с Россией было бы прекрасно».

Трамп поручил Тиллерсону наладить контакты с РФ в ближайшее время

Свою бывшую оппонентку по предвыборной гонке демократку Хиллари Клинтон он обвинил в том, что она начала «перезагрузку» отношений с РФ.

Саму же «перезагрузку» Трамп назвал «глупой пластиковой кнопкой». При этом Трамп подчеркнул, что сам он «ничего не делает для России».

Трамп конфликтует со СМИ еще со времен президентской кампании. При этом в четверг на пресс-конференции он отметил, что «хорошие журналисты являются одними из наиболее уважаемых людей».

Заявления президента стали продолжением его реакции на масштабные критические и «разоблачающие» публикации ряда СМИ, основанные на сведениях из «информированных источников».