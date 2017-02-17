Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарстаном и Москвой
Взаимоотношения между федеральным центром и субъектами РФ урегулированы, необходимости в
Взаимоотношения между федеральным центром и субъектами РФ урегулированы, необходимости в
«Сначала надо понять, что будет являться предметом такого нового договора, его
«Сегодня и межбюджетные отношения, и распределение полномочий между центром и регионами,
По его словам, если появится необходимость применения специальных подходов в отношении с регионами, ведомство проанализирует ситуацию, доложит президенту страны, и он будет принимать решение.
Напомним, накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что договор с Татарстаном продлеваться не будет.
«Единая страна, никаких договоров по распределению
Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.
Срок действия документа истекает в июле 2017 года.
Кроме того, Татарстан является единственным регионом страны, где подобный документ еще действует. Также республика — единственный регион, где сохранен институт президентства.