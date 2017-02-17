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01:10 (мск), источник: Обозреватель

В полиции установили, кто напал на главу Института нацпамяти

Нападавшие не объясняют мотивы атаки.

Трое задержанных за попытку нападения на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича не являются жителями Киева.

Об этом рассказала начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает «Украинская правда».

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«Мы установили, кто они. Один уроженец Черкасской, один Черновицкой, и один Хмельницкой областей», — отметили в полиции.

Молодые парни отказались назвать причину своих действий, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Правоохранители составляют на задержанных протоколы о нарушениях.

Как сообщал «Обозреватель», в четверг, 16 февраля, злоумышленники устроили потасовку у здания информационного агентства «Укринформ» перед пресс-конференцией Вятровича.

Сам Вятрович заявил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

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