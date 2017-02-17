В полиции установили, кто напал на главу Института нацпамяти

Об этом рассказала начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает «Украинская правда».

Трое задержанных за попытку нападения на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича не являются жителями Киева.

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«Мы установили, кто они. Один уроженец Черкасской, один Черновицкой, и один Хмельницкой областей», — отметили в полиции.

Молодые парни отказались назвать причину своих действий, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Правоохранители составляют на задержанных протоколы о нарушениях.

Как сообщал «Обозреватель», в четверг, 16 февраля, злоумышленники устроили потасовку у здания информационного агентства «Укринформ» перед пресс-конференцией Вятровича.

Сам Вятрович заявил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.