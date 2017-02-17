Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Авария на крупнейшей в США плотине
03:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Дума Владивостока меняет бюджет и Устав города

На заседании Думы Владивостока, которое состоялось 16 февраля, депутаты рассмотрели несколько важных вопросов, связанных с изменением бюджета и уставом города.

Источник: http://dumavlad.ru/

В беседе с корреспондентом ИА «Дейта» председатель Думы Владивостока Елена Новицкая и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков расставили основные акценты:

«Что касается Устава Владивостока, основные изменения связаны с созданием и наделением полномочиями Общественного совета при Думе. По ним, Общественный совет будет наделен правом законодательной инициативы. Следующим этапом планируется принять Положение, регулирующее его работу, далее перейдем к процедуре формирования состава совета. В рамках этого направления планируется проведение второго Гражданского форума, который пройдет в марте в Думе. На нем будут обсуждаться вопросы благоустройства города, создания комфортной среды, нового генплана. Это отдельный, очень важный блок, которым депутаты активно занимаются», — отметила Елена Новицкая.

Ради приведения Устава Владивостока в соответствие с федеральным законодательством Дума города в первом чтении приняла проект МПА «О внесении изменений в Устав Владивостока», предусматривающий в том числе мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Вопросы, связанные с изменениями в Уставе, вынесены на публичные слушания, которые состоятся 14 марта в 16.00 по адресу: Океанский проспект, 20. Изменения в Уставе города расширили полномочия администрации Владивостока.

Корректировка бюджета была одобрена профильным комитетом. В связи с вносимыми изменениями план по доходам на 2017 год увеличен на 219 млн 156 тысяч рублей и составит 11 млрд 645 млн рублей. Налоговые доходы на 2017 год увеличены по налогу на доходы физических лиц на 131 млн рублей и составят 6 млрд 469 млн рублей.

Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2017 год на 88,156 млн рублей и составят 3,273 млрд рублей. Выделены субсидии на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 68,749 млн рублей. Также средства планируют направить на поддержку функционирования МФЦ, на обеспечение деятельности органов ЗАГС.

Вместе с тем, депутаты взяли под особый контроль вопрос организации детского питания в образовательных учреждениях города.

«Очень важный вопрос, связанный с изменением бюджета Владивостока — это компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Он обсуждался на профильном комитете. В связи с тем, что вопросы, связанные с питанием детей, отданы на аутсорсинг коммерческим предприятиям, было проведено несколько аукционов, появились поставщики, которые значительно снизили стоимость поставляемых продуктов и ассортимент меню. В связи с этим мы обеспокоены добросовестностью поставщиков, качеством питания, поэтому вопросам питания детей в детских садах депутаты будут уделять особое внимание и возьмут их под особый контроль», — отметил, а Елена Новицкая.

Депутаты очень активно участвовали в анализе бюджета 2017 года, изыскав статьи, которые можно было сократить и перенаправить средства на приоритетные направления.

«Мы практически вдвое сократили число праздников и торжеств, проводимых за счет городского бюджета. Это решение позволило направить 20 миллионов рублей на проектно-изыскательные работы пирсов на островах Рейнеке и Попова и в поселке Береговом. Это очень важно, так как от состояния пирсов напрямую зависит качество морского транспортного сообщения и безопасность наших жителей», — добавила председатель Думы.

Вместе с тем Дума утвердила выделение дополнительных денег на сопровождение сетей электроснабжения Владивостока.

«Нами были найдены и перераспределены внутренние резервы на важные для города нужды. Так, выделены деньги на “Тропу здоровья”, на необходимое освидетельствование судна “Босфор Восточный”, на восстановление пирсов, к сожалению, находящихся в таком состоянии, что к ним не могут приставать суда. Также выделено 7 млн. рублей на приобретение новой новогодней ёлки: эксплуатируемая пришла в негодность. Мы не стали сокращать грантовую поддержку школ. В прошлом году такой механизм был введен, среди школ с лучшими показателями распределялось 10 миллионов рублей, что получило очень серьезный отклик у педагогического коллектива. В результате экономии бюджета эту систему удалось сохранить», — сообщил председатель комитета по бюджету налогам, и финансам Владимир Исаков.

Также в Думе Владивостока прошли кадровые изменения. Парламентарии прекратили полномочия ушедшей из жизни депутата Натальи Изотовой, а мандат умершего в конце 2016 года Бориса Данчина был передан Татьяне Еськовой.

В завершении заседания заместитель начальника приморской полиции Игорь Хайбулов вручил благодарственное письмо депутату Андрею Галицких, оказавшему помощь в задержании преступника в конце 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четвероногие охранники успешно несут службу в Приморье
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Российский клуб забил четыре мяча в матче плей-офф Лиги Европы
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Президент США пообещал издать новый иммиграционный указ
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь