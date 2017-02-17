Дума Владивостока меняет бюджет и Устав города

В беседе с корреспондентом ИА «Дейта» председатель Думы Владивостока Елена Новицкая и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков расставили основные акценты:

«Что касается Устава Владивостока, основные изменения связаны с созданием и наделением полномочиями Общественного совета при Думе. По ним, Общественный совет будет наделен правом законодательной инициативы. Следующим этапом планируется принять Положение, регулирующее его работу, далее перейдем к процедуре формирования состава совета. В рамках этого направления планируется проведение второго Гражданского форума, который пройдет в марте в Думе. На нем будут обсуждаться вопросы благоустройства города, создания комфортной среды, нового генплана. Это отдельный, очень важный блок, которым депутаты активно занимаются», — отметила Елена Новицкая.

Ради приведения Устава Владивостока в соответствие с федеральным законодательством Дума города в первом чтении приняла проект МПА «О внесении изменений в Устав Владивостока», предусматривающий в том числе мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Вопросы, связанные с изменениями в Уставе, вынесены на публичные слушания, которые состоятся 14 марта в 16.00 по адресу: Океанский проспект, 20. Изменения в Уставе города расширили полномочия администрации Владивостока.

Корректировка бюджета была одобрена профильным комитетом. В связи с вносимыми изменениями план по доходам на 2017 год увеличен на 219 млн 156 тысяч рублей и составит 11 млрд 645 млн рублей. Налоговые доходы на 2017 год увеличены по налогу на доходы физических лиц на 131 млн рублей и составят 6 млрд 469 млн рублей.

Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2017 год на 88,156 млн рублей и составят 3,273 млрд рублей. Выделены субсидии на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 68,749 млн рублей. Также средства планируют направить на поддержку функционирования МФЦ, на обеспечение деятельности органов ЗАГС.

Вместе с тем, депутаты взяли под особый контроль вопрос организации детского питания в образовательных учреждениях города.

«Очень важный вопрос, связанный с изменением бюджета Владивостока — это компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Он обсуждался на профильном комитете. В связи с тем, что вопросы, связанные с питанием детей, отданы на аутсорсинг коммерческим предприятиям, было проведено несколько аукционов, появились поставщики, которые значительно снизили стоимость поставляемых продуктов и ассортимент меню. В связи с этим мы обеспокоены добросовестностью поставщиков, качеством питания, поэтому вопросам питания детей в детских садах депутаты будут уделять особое внимание и возьмут их под особый контроль», — отметил, а Елена Новицкая.

Депутаты очень активно участвовали в анализе бюджета 2017 года, изыскав статьи, которые можно было сократить и перенаправить средства на приоритетные направления.

«Мы практически вдвое сократили число праздников и торжеств, проводимых за счет городского бюджета. Это решение позволило направить 20 миллионов рублей на проектно-изыскательные работы пирсов на островах Рейнеке и Попова и в поселке Береговом. Это очень важно, так как от состояния пирсов напрямую зависит качество морского транспортного сообщения и безопасность наших жителей», — добавила председатель Думы.

Вместе с тем Дума утвердила выделение дополнительных денег на сопровождение сетей электроснабжения Владивостока.

«Нами были найдены и перераспределены внутренние резервы на важные для города нужды. Так, выделены деньги на “Тропу здоровья”, на необходимое освидетельствование судна “Босфор Восточный”, на восстановление пирсов, к сожалению, находящихся в таком состоянии, что к ним не могут приставать суда. Также выделено 7 млн. рублей на приобретение новой новогодней ёлки: эксплуатируемая пришла в негодность. Мы не стали сокращать грантовую поддержку школ. В прошлом году такой механизм был введен, среди школ с лучшими показателями распределялось 10 миллионов рублей, что получило очень серьезный отклик у педагогического коллектива. В результате экономии бюджета эту систему удалось сохранить», — сообщил председатель комитета по бюджету налогам, и финансам Владимир Исаков.

Также в Думе Владивостока прошли кадровые изменения. Парламентарии прекратили полномочия ушедшей из жизни депутата Натальи Изотовой, а мандат умершего в конце 2016 года Бориса Данчина был передан Татьяне Еськовой.

В завершении заседания заместитель начальника приморской полиции Игорь Хайбулов вручил благодарственное письмо депутату Андрею Галицких, оказавшему помощь в задержании преступника в конце 2016 года.