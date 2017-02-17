Путин требует укрепить границы на Дальнем Востоке

Так, глава государства потребовал обустроить участки границы с неразвитой инфраструктурой, отметив, что «нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с неразвитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе».

Напомним, ранее на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Путин высказал обеспокоенность в связи с обострением угроз мировой безопасности. В частности, президент отметил, что в последнее время усилилось военно-политической и экономическое соперничество между странами.