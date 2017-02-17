Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, соглашение о погашении долга перед этой балканской страной уже ожидает подписания.

Россия к лету рассчитается с последним долгом СССР — обязательством перед Боснией и Герцеговиной, перечислив ей $125,2 млн.

Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт

Этот долг — последний, который Россия выплатит, как правопреемница СССР. Интересно, что выплачивать его придется по обязательствам перед другой страной, не существующей сейчас на карте — Югославией, одним из правопреемников которой и является Босния и Герцеговина.

Долг перед Югославией сформировался из-за торговых отношений, потому он не похож на долги перед странами Парижского клуба, которые были погашены досрочно еще в 2006 году. Сложность торговых взаимоотношений между СССР и Югославией заключалась в том, что это был фактически обмен товаров по некой условной стоимости, которую можно интерпретировать по-разному.

Эксперты считают, что этот факт носит больше политический, чем экономический характер.