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08:39 (мск), источник: Известия.Ру

Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР

Новые долги страны растут за счет частных компаний.

Источник: РИА "Новости"

Россия к лету рассчитается с последним долгом СССР — обязательством перед Боснией и Герцеговиной, перечислив ей $125,2 млн.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, соглашение о погашении долга перед этой балканской страной уже ожидает подписания.

Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт
источник в правительстве

Этот долг — последний, который Россия выплатит, как правопреемница СССР. Интересно, что выплачивать его придется по обязательствам перед другой страной, не существующей сейчас на карте — Югославией, одним из правопреемников которой и является Босния и Герцеговина.

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Долг перед Югославией сформировался из-за торговых отношений, потому он не похож на долги перед странами Парижского клуба, которые были погашены досрочно еще в 2006 году. Сложность торговых взаимоотношений между СССР и Югославией заключалась в том, что это был фактически обмен товаров по некой условной стоимости, которую можно интерпретировать по-разному.

Эксперты считают, что этот факт носит больше политический, чем экономический характер.

Что касается внешних долгов самой России, то они сейчас носят в основном характер долгов частных компаний, которые привлекали ресурсы из-за рубежа.

По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял $38,6 млрд, а долг корпоративного сектора — $256 млрд.
Комментарии
8
александр зыков
СССР брал долги , для поддержания штанов республик народной демократии , той же ГДР , где родилась и выросла шестёрка Меркель , то есть себя обделяли , кормили "братских" моромоев , а теперь ещё и должны за них платить , спасибо партии родной за наше счастливое детство ...
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Валерий Глеков
если бы не либералы в 90 х нахапавшие до кучи еще кредитов и страну под откос . . .пустившие в смысле развала экономики под эгидой полнейшей . . .под чутким руководством американских советников . . .д е м о к р а т и и
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А Б
По долгам платить, конечно же, нужно. Однако в сегодняшней ситуации это выглядит как весьма демонстративное действие, направленное на то, чтобы иметь затем возможность заявлять об исполнении РФ своих обязательств и упрекать в обратном оппонентов.
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