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03:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп пообещал издать новый иммиграционный указ на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет новый миграционный указ, сообщает Reuters.

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По словам американского лидера, документ будет доработан таким образом, чтобы удовлетворить критические замечания суда, приостановившего действие первого миграционного указа. При этом он не стал пояснять, какие конкретно изменения намерен внести в документ.

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Администрация президента, в свою очередь, направила в суд документы, свидетельствующие о желании Белого дома «взять паузу» в судебном разбирательстве о восстановлении миграционного указа, сообщает AP.

«Таким образом, президент расчистит путь для возможности защитить страну, вместо того, чтобы пытаться добиться решения по судебному процессу, которые потенциально способен отнять много времени», — приводит агентство выдержку из направленного в суд уведомления.

На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд США постановил, что действие указа Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» не будет возобновлено. Президент США, в свою очередь, уже пообещал добиться запрета на размещение в стране беженцев из Сирии, а также ограничение въезда для граждан семи мусульманских стран: Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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Суд отказался восстановить иммиграционный указ Трампа
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