Дональд Трамп пообещал издать новый иммиграционный указ на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет новый миграционный указ, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет новый миграционный указ, сообщает Reuters.
По словам американского лидера, документ будет доработан таким образом, чтобы удовлетворить критические замечания суда, приостановившего действие первого миграционного указа. При этом он не стал пояснять, какие конкретно изменения намерен внести в документ.
Администрация президента, в свою очередь, направила в суд документы, свидетельствующие о желании Белого дома «взять паузу» в судебном разбирательстве о восстановлении миграционного указа, сообщает AP.
«Таким образом, президент расчистит путь для возможности защитить страну, вместо того, чтобы пытаться добиться решения по судебному процессу, которые потенциально способен отнять много времени», — приводит агентство выдержку из направленного в суд уведомления.
На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд США постановил, что действие указа Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» не будет возобновлено. Президент США, в свою очередь, уже пообещал добиться запрета на размещение в стране беженцев из Сирии, а также ограничение въезда для граждан семи мусульманских стран: Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.