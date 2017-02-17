Смерть Ким Чен Нама: что стало известно за минувшие сутки
Произошедшее в аэропорту
Произошедшее в аэропорту
ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Малайзийская полиция продолжает расследование предполагаемого убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, и это дело продолжает обрастать новыми подробностями. Произошедшее в аэропорту
Идентификация Ким Чен Нама
Ранее сообщалось, что у погибшего был паспорт на имя некоего Кима Чхоля, уроженца Пхеньяна. Однако утром в среду лишились надежды те, кто до последнего предполагал, что 13 февраля в аэропорту
Как сообщил южнокорейский кабельный телеканал Chosun, для установления личности погибшего Республика Корея предоставила властям Малайзии имевшиеся у южнокорейской разведки отпечатки пальцев Ким Чен Нама. Дактилоскопическая экспертиза показала, что погибшим является никто иной, как брат лидера КНДР.
В духе шпионского романа
Сразу после появления информации о смерти Ким Чен Нама в СМИ появилось несколько версий его предполагаемого убийства. По данным полиции, незадолго до своей смерти он успел обратится за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.
Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную
Как сообщила газета New Straits Times, предполагаемым убийцам Ким Чен Нама в аэропорту
После этого женщины покинули терминал и скрылись на такси. «Вся операция была четко спланирована и проведена безупречно, если бы не камеры наблюдения, то нападавших вряд ли бы удалось установить», — приводит газета мнение представителя полиции.
«Ищите женщину»
В среду полиция Малайзии задержала первую подозреваемую в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама. Она была поймана при попытке вылететь из
В четверг утром появилась информация, что полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в предполагаемом убийстве брата лидера КНДР. Стражи порядка не стали давать
Газета The
Уже после обеда телеканал Channel NewsAsia сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, которого подозревают в связи с одной из предполагаемых убийц. Затем появились сведения, что он не является «прямым подозреваемым» в причастности к смерти Ким Чен Нама, а лишь «оказывает содействие в расследовании».
Задержанным оказался гражданин Малайзии, который работает водителем такси.
Кроме того, он подтвердил, что 25-летняя задержанная является гражданкой Индонезии.
Суд Малайзии запретил подозреваемым к причастности к предполагаемому убийству женщинам покидать страну в течение семи дней. Согласно опубликованному заявлению судебной инстанции, они «задержаны для оказания помощи следствию».
Экспертиза покажет
Полиция с самого начала возлагала большие надежды на результаты
После этого полиция страны приняла решение провести дополнительную экспертизу, чтобы проверить тело на наличие сильнодействующих ядов и токсинов. Образцы были отправлены в химический отдел Научного университета Малайзии, как ожидается, результаты станут известны не ранее чем через семь дней.
Источник в полиции сообщил New Straits Times, что во время
По данным газеты, представители посольства КНДР в Малайзии выступили против проведения дополнительных анализов и потребовали выдачи тела сразу же после вскрытия. Однако малайзийские официальные лица отказали в этом, объявив северокорейским дипломатам о «необходимости дополнительных исследований, поскольку имеются признаки насильственной смерти».
По версии агентства Kyodo, северокорейская сторона обращалась к Малайзии с просьбой кремировать тело Ким Чен Нама еще до проведения
Яд всему виной
Источник малайзийской газеты The
«С одной стороны, на это указывает почти моментальная смерть Ким Чен Нама, но с другой стороны — в таком случае должны были пострадать и сотрудники аэропорта, и медики в аэропорту, и полицейские, и врачи скорой помощи — все те, кто имел непосредственный контакт с покойным», — пишет издание. Однако до настоящего момента не появлялось информации о том, что
Южнокорейская газета Zhongguo bao со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея сообщила о том, что вскрытие тела Ким Чен Нама показало признаки отравления сильным ядом.
У Ким Чен Нама во рту была обнаружена пена, что является характерным признаком отравления ядом.
По версии газеты, отравляющее вещество могло быть даже более токсично, чем цианистый калий. Киодо также сообщило о том, что орудием предполагаемого убийства мог стать яд на основе отравляющих веществ
Официальные же источники эти версии пока не комментировали, так как власти Малайзии ожидают результатов дополнительных анализов.
Что касается тела погибшего, то правительство страны намерено передать его не семье, а посольству КНДР. Как сообщил
Была ли охрана
Как утверждает издание, Пекин рассматривал его как политический козырь, который он мог бы разыграть в случае политической нестабильности в Пхеньяне. Согласно версии Sankei Shimbun, он мог бы выступить новым, альтернативным Ким Чен Ыну лидером, если бы в КНДР произошли бы
По данным источников Sankei Shimbun, в последние годы Ким Чен Нам проживал попеременно в Пекине, китайском анклаве Макао или Сингапуре, у него в каждом из городов была семья и дети. Средства на жизнь ему якобы предоставляли компании, связанные с КНР, утверждает издание. Во время пребывания в Китае, как пишет газета, Ким Чен Нам пользовался относительной свободой, однако в Сингапуре или во время поездок в Малайзию его плотно охраняли направляемые из Пекина группы. По данным южнокорейской разведки, они же обеспечивали безопасность близких Ким Чен Нама.
Остается неизвестным почему с ним не было охраны в утро понедельника. Как отмечает Sankei Shimbun, согласно видеоматериалам, в воздушной гавани не было замечено никого, кто был бы похож на охранника.
Однако, по версии Kyodo, Пекин не раз спасал жизнь Ким Чен Наму, предотвратив несколько покушений на жизнь своего подопечного.
Как бы то ни было, МИД КНР в четверг на брифинге не стал комментировать сообщения о том, что китайские спецслужбы в прошлом охраняли Ким Чен Нама. «Я не располагаю информацией по этому поводу», — ответил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Погибший знал об опасности
Друзья Ким Чен Нама опровергают информацию, что он пользовался услугами охраны. По их словам, погибший знал о том, что его жизни угрожает опасность, однако предпочитал передвигаться без телохранителей.
Один из близких погибшего рассказал гонконгской газете South China Morning Post, что покойный редко рассуждал о политическом устройстве КНДР: северокорейский режим он в принципе не одобрял, однако часто шутил по поводу своей участи изгнанника.
«Он немного говорил о своем брате и режиме, хотя иногда острил на этот счет», — рассказал его приятель. Он не согласился с утверждениями СМИ о том, что в случае политической нестабильности в КНДР Ким Чен Нам хотел бы выступить в качестве альтернативы брату и стать новым лидером страны как прямой наследник Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Собеседник газеты утверждает, что у погибшего не было политических амбиций. Он не стремился пойти по стопам отца.
До своего переезда в Макао старший сын Ким Чен Ира занимал ряд правительственных постов в своей стране и курировал вопросы информационных технологий.
Как отметил его друг, опасения Ким Чен Нама за свою жизнь усилились после того, как по приказу Ким Чен Ына в декабре 2013 года был казнен его дядя Чан Сон Тхэк. Однако он сохранял самообладание,
Северокорейский след
Как сообщило радио Free Asia со ссылкой на источник в КНДР, северокорейские дипломаты несколько раз вступали в контакт с Ким Чен Намом и предлагали ему добровольно вернуться на родину.
Последняя встреча с дипломатами состоялась 20 января в Макао, где проживал брат северокорейского вождя. Как сообщалось в репортаже, Ким Чен Нам в тот раз якобы «обещал обдумать» их предложение.
В Пхеньяне праздник
Средства массовой информации КНДР по прежнему сохраняют молчание о смерти старшего брата лидера страны: республика с размахом отмечает 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира.
Именно этим, судя по всему, и объясняется молчание официального Пхеньяна. Как сообщают местные СМИ, сам Ким Чен Ын посетил мемориальный Кымсусанский дворец и почтил память своего отца у выставленного там саркофага с его телом.