Смерть Ким Чен Нама: что стало известно за минувшие сутки

Источник: AP 2017

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Малайзийская полиция продолжает расследование предполагаемого убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, и это дело продолжает обрастать новыми подробностями. Произошедшее в аэропорту Куала-Лумпура напоминает сюжет шпионского романа, в хитросплетениях которого пытаются разобраться не только следователи и спецслужбы, но и ведущие мировые СМИ. Идентификация Ким Чен Нама Ранее сообщалось, что у погибшего был паспорт на имя некоего Кима Чхоля, уроженца Пхеньяна. Однако утром в среду лишились надежды те, кто до последнего предполагал, что 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура погиб не Ким Чен Нам, а некто другой.

Читайте также СМИ сообщили об увольнении Ким Чен Ыном главы разведки КНДР

Как сообщил южнокорейский кабельный телеканал Chosun, для установления личности погибшего Республика Корея предоставила властям Малайзии имевшиеся у южнокорейской разведки отпечатки пальцев Ким Чен Нама. Дактилоскопическая экспертиза показала, что погибшим является никто иной, как брат лидера КНДР. В духе шпионского романа Сразу после появления информации о смерти Ким Чен Нама в СМИ появилось несколько версий его предполагаемого убийства. По данным полиции, незадолго до своей смерти он успел обратится за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из озвученных версий еще не нашла подтверждения, именно поэтому все с нетерпением ожидали, когда будут опубликованы кадры камер видеонаблюдения. Как сообщила газета New Straits Times, предполагаемым убийцам Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура хватило пяти секунд, чтобы отравить его. Две женщины долгое время следили за своим объектом, выбирая удобный момент, когда вокруг него будет малолюдно. Затем одна из них завела с ним разговор, в то время как другая, стоя позади жертвы, отравила его.

Вместе с тем пока до конца неизвестно, каким образом яд проник в тело Ким Чен Нама.

После этого женщины покинули терминал и скрылись на такси. «Вся операция была четко спланирована и проведена безупречно, если бы не камеры наблюдения, то нападавших вряд ли бы удалось установить», — приводит газета мнение представителя полиции. «Ищите женщину» В среду полиция Малайзии задержала первую подозреваемую в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама. Она была поймана при попытке вылететь из Куала-Лумпура во Вьетнам. Задержанной 29 лет — при обыске у несостоявшейся пассажирки был обнаружен вьетнамский паспорт на имя Доан Тхи Хыонг, 31 мая 1988 года рождения.

Читайте также СМИ: США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына

В четверг утром появилась информация, что полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в предполагаемом убийстве брата лидера КНДР. Стражи порядка не стали давать каких-либо подробностей о ее личности, однако позже некоторые детали операции просочились в СМИ: 25-летняя девушка была задержана в одной из столичных гостиниц. При себе у нее был обнаружен индонезийский паспорт. Газета The Dong-a Ilbo со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве сообщила, что подозреваемая намеревалась вылететь из Малайзии в Республику Корея: при задержании у нее был обнаружен билет на самолет до Сеула. Уже после обеда телеканал Channel NewsAsia сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, которого подозревают в связи с одной из предполагаемых убийц. Затем появились сведения, что он не является «прямым подозреваемым» в причастности к смерти Ким Чен Нама, а лишь «оказывает содействие в расследовании». Задержанным оказался гражданин Малайзии, который работает водителем такси.

Именно он «навел» стражей порядка на пойманную ночью в отеле вторую подозреваемую, которая являлась его «подругой».

Кроме того, он подтвердил, что 25-летняя задержанная является гражданкой Индонезии.

Читайте также СМИ узнали об убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Суд Малайзии запретил подозреваемым к причастности к предполагаемому убийству женщинам покидать страну в течение семи дней. Согласно опубликованному заявлению судебной инстанции, они «задержаны для оказания помощи следствию». Экспертиза покажет Полиция с самого начала возлагала большие надежды на результаты судебно-медицинской экспертизы. Вскрытие скончавшегося в понедельник Ким Чен Нама прошло в центральной больнице Куала-Лумпура в присутствии сотрудников посольства КНДР в Малайзии, однако медики не смогли сразу установить причины смерти. После этого полиция страны приняла решение провести дополнительную экспертизу, чтобы проверить тело на наличие сильнодействующих ядов и токсинов. Образцы были отправлены в химический отдел Научного университета Малайзии, как ожидается, результаты станут известны не ранее чем через семь дней. Источник в полиции сообщил New Straits Times, что во время судебно-медицинской экспертизы не было обнаружено «неестественных следов», например, от уколов.

Читайте также В СМИ появилась фотография одной из вероятных убийц брата Ким Чен Ына

По данным газеты, представители посольства КНДР в Малайзии выступили против проведения дополнительных анализов и потребовали выдачи тела сразу же после вскрытия. Однако малайзийские официальные лица отказали в этом, объявив северокорейским дипломатам о «необходимости дополнительных исследований, поскольку имеются признаки насильственной смерти». По версии агентства Kyodo, северокорейская сторона обращалась к Малайзии с просьбой кремировать тело Ким Чен Нама еще до проведения судебно-медицинской экспертизы. Яд всему виной Источник малайзийской газеты The Dong-a Ilbo в правоохранительных органах сообщил, что власти Малайзии склоняются к первоначальной версии об отравлении Ким Чен Нама. Однако эксперты пока не могут прийти к единому мнению, действительно ли использовался сильнодействующий яд. «С одной стороны, на это указывает почти моментальная смерть Ким Чен Нама, но с другой стороны — в таком случае должны были пострадать и сотрудники аэропорта, и медики в аэропорту, и полицейские, и врачи скорой помощи — все те, кто имел непосредственный контакт с покойным», — пишет издание. Однако до настоящего момента не появлялось информации о том, что кто-либо из контактировавших с погибшим обратился за медицинской помощью. Южнокорейская газета Zhongguo bao со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея сообщила о том, что вскрытие тела Ким Чен Нама показало признаки отравления сильным ядом.

У Ким Чен Нама во рту была обнаружена пена, что является характерным признаком отравления ядом. газета Zhongguo bao

По версии газеты, отравляющее вещество могло быть даже более токсично, чем цианистый калий. Киодо также сообщило о том, что орудием предполагаемого убийства мог стать яд на основе отравляющих веществ нервно-паралитического действия типа VX («Ви-экс»). Однако агентство никак не объясняет, почему в таком случае от яда не пострадали сами убийцы, а также сотрудники аэропорта и медперсонал. Официальные же источники эти версии пока не комментировали, так как власти Малайзии ожидают результатов дополнительных анализов. Что касается тела погибшего, то правительство страны намерено передать его не семье, а посольству КНДР. Как сообщил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди, это произойдет после завершения всех необходимых следственных процедур, так как точная причина смерти «на данный момент не определена». Была ли охрана

Как сообщила японская газета Sankei Shimbun, спецслужбы Китая примерно с 2000 года плотно охраняли жившего за границей Ким Чен Нама.

Как утверждает издание, Пекин рассматривал его как политический козырь, который он мог бы разыграть в случае политической нестабильности в Пхеньяне. Согласно версии Sankei Shimbun, он мог бы выступить новым, альтернативным Ким Чен Ыну лидером, если бы в КНДР произошли бы какие-то политические перемены. По данным источников Sankei Shimbun, в последние годы Ким Чен Нам проживал попеременно в Пекине, китайском анклаве Макао или Сингапуре, у него в каждом из городов была семья и дети. Средства на жизнь ему якобы предоставляли компании, связанные с КНР, утверждает издание. Во время пребывания в Китае, как пишет газета, Ким Чен Нам пользовался относительной свободой, однако в Сингапуре или во время поездок в Малайзию его плотно охраняли направляемые из Пекина группы. По данным южнокорейской разведки, они же обеспечивали безопасность близких Ким Чен Нама. Остается неизвестным почему с ним не было охраны в утро понедельника. Как отмечает Sankei Shimbun, согласно видеоматериалам, в воздушной гавани не было замечено никого, кто был бы похож на охранника.

Было ли это каким-то роковым совпадением или же Пекин незадолго до этого снял охрану со своего протеже? Все возможно.

Однако, по версии Kyodo, Пекин не раз спасал жизнь Ким Чен Наму, предотвратив несколько покушений на жизнь своего подопечного. Как бы то ни было, МИД КНР в четверг на брифинге не стал комментировать сообщения о том, что китайские спецслужбы в прошлом охраняли Ким Чен Нама. «Я не располагаю информацией по этому поводу», — ответил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Погибший знал об опасности Друзья Ким Чен Нама опровергают информацию, что он пользовался услугами охраны. По их словам, погибший знал о том, что его жизни угрожает опасность, однако предпочитал передвигаться без телохранителей.

Читайте также Гражданку Мьянмы задержали по делу о смерти брата Ким Чен Ына

Один из близких погибшего рассказал гонконгской газете South China Morning Post, что покойный редко рассуждал о политическом устройстве КНДР: северокорейский режим он в принципе не одобрял, однако часто шутил по поводу своей участи изгнанника. «Он немного говорил о своем брате и режиме, хотя иногда острил на этот счет», — рассказал его приятель. Он не согласился с утверждениями СМИ о том, что в случае политической нестабильности в КНДР Ким Чен Нам хотел бы выступить в качестве альтернативы брату и стать новым лидером страны как прямой наследник Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Собеседник газеты утверждает, что у погибшего не было политических амбиций. Он не стремился пойти по стопам отца. До своего переезда в Макао старший сын Ким Чен Ира занимал ряд правительственных постов в своей стране и курировал вопросы информационных технологий.

В одно время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал в Макао.

Как отметил его друг, опасения Ким Чен Нама за свою жизнь усилились после того, как по приказу Ким Чен Ына в декабре 2013 года был казнен его дядя Чан Сон Тхэк. Однако он сохранял самообладание, по-прежнему не пользовался услугами телохранителей, а серьезное беспокойство испытывал только за свою семью. Японское издание NIkkei shimbun сообщило о том, что в 2012 году Ким Чен Нам якобы даже направил своему брату послание, в котором просил у него пощады. Северокорейский след Как сообщило радио Free Asia со ссылкой на источник в КНДР, северокорейские дипломаты несколько раз вступали в контакт с Ким Чен Намом и предлагали ему добровольно вернуться на родину. Последняя встреча с дипломатами состоялась 20 января в Макао, где проживал брат северокорейского вождя. Как сообщалось в репортаже, Ким Чен Нам в тот раз якобы «обещал обдумать» их предложение. В Пхеньяне праздник Средства массовой информации КНДР по прежнему сохраняют молчание о смерти старшего брата лидера страны: республика с размахом отмечает 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира.

Смерть его сына накануне торжеств не должна была омрачить праздник.