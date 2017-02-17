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05:15 (мск), источник: Интерфакс

Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии

Также была принята резолюция об усилении централизации ЕС.

Источник: AP 2017

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает BBC.

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«За» документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.

«По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений», — говорится в сообщении.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.

Комментарии
4
А Б
Никаких сомнений в том, что ЕС найдёт выход из создавшегося положения, обусловленного тем, что Великобритания покидает союз, не было изначально. Особенно важно то, что члены ЕС одобрили создание общеевропейской армии с учётом ранее появившейся критики со стороны президента США Трампа в отношении НАТО.
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Иван Петров
Можно проголосовать за что угодно, хоть за создание терракотовой армии. Думают о выходе из ЕС ещё несколько его членов. Так что пускай голосуют, надувают щёки, тратят немалые деньги на совещания, конференции, если других забот нет.
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Александр Романский
Молодец Трамп, пнул эту мягкую аморфную ЕС. Каждый, кто хочет выжить в этом мире, должен уметь защищаться!
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