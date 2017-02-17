Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Также была принята резолюция об усилении централизации ЕС.
Также была принята резолюция об усилении централизации ЕС.
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает BBC.
«За» документ, предложенный
«По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права
Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.