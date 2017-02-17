Совместные с Монголией предприятия деревообработки планирует создавать Приангарье
Сергей Левченко: Иркутская область готова предоставлять продукцию деревообрабатывающих предприятий для экспорта в Монголию.
Сергей Левченко: Иркутская область готова предоставлять продукцию деревообрабатывающих предприятий для экспорта в Монголию.
Иркутская область готова предоставлять конечную продукцию деревообрабатывающих предприятий региона для экспорта в Монголию. Об этом 16 февраля 2017 года сообщает
Сергей Левченко,
Губернатор отметил, что Иркутская область традиционно ориентирована на сотрудничество со странами АТР, главным образом
Продукция
Сергей Левченко,
«Наша задача — найти единый подход и создать условия для развития туризма. Нужно, чтобы увеличился турпоток. Поэтому считаю необходимым продолжить совместную работу Правительства Иркутской области и государственных органов управления туризма Монголии по реализации международных трансграничных проектов. В первую очередь, по маршруту “Великий чайный путь” и “Байкал — Хубсугул”», — сказал глава Иркутской области.
В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Взаимоотношения между Иркутским научным центром и Академией наук Монголии перешли на новый уровень: открыто представительство Академии наук Монголии в Иркутске. Сергей Левченко подчеркнул, что совместные научные исследования в сфере гидроэнергетики, природопользования, повышения эффективности работы золоторудной промышленности, добычи угля будут помогать в становлении и развитии прямых связей между