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05:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Совместные с Монголией предприятия деревообработки планирует создавать Приангарье

Сергей Левченко: Иркутская область готова предоставлять продукцию деревообрабатывающих предприятий для экспорта в Монголию.

Источник: Reuters

Иркутская область готова предоставлять конечную продукцию деревообрабатывающих предприятий региона для экспорта в Монголию. Об этом 16 февраля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко по итогам встречи с премьер-министром Монголии г-ном Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом и председателем Великого государственного Хурала Монголии г-ном Миеэгомбыном Энхболдом.

Сергей Левченко, г-н Жаргалтулгын Эрдэнэбат и г-н Миеэгомбын Энхболд обсудили торговые взаимоотношения между Монголией и Иркутской областью. «Продукция лесопереработки из России в Монголию, в основном, поступает из Иркутской области. Мы можем усовершенствовать этот процесс, — сообщил Сергей Левченко. — Есть планы по созданию на территории Приангарья совместных предприятий деревообработки с выпуском конечной продукции, предназначенной для экспорта именно в Монголию».

Губернатор отметил, что Иркутская область традиционно ориентирована на сотрудничество со странами АТР, главным образом Северо-Восточной Азии. Приангарье торгует с 90 государствами, при этом более 60% внешнеторгового оборота области приходится на АТР.

Продукция топливно-энергетического комплекса на протяжении многих лет остается основной статьей экспорта Иркутской области в Монголию. Значительный объём занимает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Например, представительство группы предприятий «Янта» из Иркутской области уже 17 лет работает на территории Монголии. Сергей Левченко подчеркнул, что сотрудничество между российскими и монгольскими компаниями необходимо укреплять и расширять.

Сергей Левченко, г-н Жаргалтулгын Эрдэнэбат и г-н Миеэгомбын Энхболд также обсудили взаимодействие в туристической отрасли.

«Наша задача — найти единый подход и создать условия для развития туризма. Нужно, чтобы увеличился турпоток. Поэтому считаю необходимым продолжить совместную работу Правительства Иркутской области и государственных органов управления туризма Монголии по реализации международных трансграничных проектов. В первую очередь, по маршруту “Великий чайный путь” и “Байкал — Хубсугул”», — сказал глава Иркутской области.

В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Взаимоотношения между Иркутским научным центром и Академией наук Монголии перешли на новый уровень: открыто представительство Академии наук Монголии в Иркутске. Сергей Левченко подчеркнул, что совместные научные исследования в сфере гидроэнергетики, природопользования, повышения эффективности работы золоторудной промышленности, добычи угля будут помогать в становлении и развитии прямых связей между научно-образовательными учреждениями.

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