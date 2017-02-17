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08:16 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Лондоне: фильм Би-би-си нацелен на дискредитацию ЧМ-2018

В посольстве отметили, что фильм о фанатах из РФ производит шокирующее впечатление и создан для того, чтобы отбить желание поехать в Россию на матчи ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си о российских болельщиках призван дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии посольства РФ в Лондоне.

Британский телеканал показал документальный фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира в 2018 году готовы отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.

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«Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве отметили, что фильм производит шокирующее впечатление и создан для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на главное футбольное мероприятие. При этом в российском диппредставительстве заверили, что вопросам безопасности в России «придается первостепенное значение».

Встреча в рамках группового этапа чемпионата Европы Англия — Россия состоялась 11 июня в Марселе. Обстановка вокруг игры была напряженной в связи с фанатскими столкновениями, начавшимися в Марселе 9 июня и достигшими кульминации в день игры. Полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет.

Комментарии
9
Сергей Разумный
Тебе бы, при случае, голову первому разбили и не на фатбольном матче, а на чемпионате по шашкам даже.
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дядя Коля
....наши фанаты , звиняюсь.
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дядя Коля
А Б , это когда 200 наших фанатов поколотили несколько тысяч Английских отморозков ?...А что будет , когда на чемпионате 2018 наших будут тысячи , а отморозков 200 .
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