Посольство РФ в Лондоне: фильм Би-би-си нацелен на дискредитацию ЧМ-2018
В посольстве отметили, что фильм о фанатах из РФ производит шокирующее впечатление и создан для того, чтобы отбить желание поехать в Россию на матчи ЧМ-2018.
В посольстве отметили, что фильм о фанатах из РФ производит шокирующее впечатление и создан для того, чтобы отбить желание поехать в Россию на матчи ЧМ-2018.
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм британской телерадиовещательной корпорации
Британский телеканал показал документальный фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира в 2018 году готовы отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.
«Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских
В посольстве отметили, что фильм производит шокирующее впечатление и создан для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на главное футбольное мероприятие. При этом в российском диппредставительстве заверили, что вопросам безопасности в России «придается первостепенное значение».
Встреча в рамках группового этапа чемпионата Европы Англия — Россия состоялась 11 июня в Марселе. Обстановка вокруг игры была напряженной в связи с фанатскими столкновениями, начавшимися в Марселе 9 июня и достигшими кульминации в день игры. Полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет.