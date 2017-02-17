Посольство РФ в Лондоне: фильм Би-би-си нацелен на дискредитацию ЧМ-2018

Британский телеканал показал документальный фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы во время чемпионата мира в 2018 году готовы отомстить англичанам за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си о российских болельщиках призван дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии посольства РФ в Лондоне.

«Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве отметили, что фильм производит шокирующее впечатление и создан для того, чтобы отбить у британских болельщиков желание поехать в Россию на главное футбольное мероприятие. При этом в российском диппредставительстве заверили, что вопросам безопасности в России «придается первостепенное значение».

Встреча в рамках группового этапа чемпионата Европы Англия — Россия состоялась 11 июня в Марселе. Обстановка вокруг игры была напряженной в связи с фанатскими столкновениями, начавшимися в Марселе 9 июня и достигшими кульминации в день игры. Полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет.