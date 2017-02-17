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05:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск получит 7,7 млрд рублей на подготовку к Универсиаде-2019

Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.

Источник: government.gov.ru

Федеральный бюджет выделит более 7,7 млрд рублей на Универсиаду-2019 в Красноярске. Об этом на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Наша страна уже не в первый раз проводит мероприятие такого уровня. Более 7,7 млрд рублей будет направлено на строительство и реконструкцию 10 спортивных сооружений и арен, на которых состоятся основные состязания Универсиады», — заявил премьер-министр в четверг.

По предварительным расчетам министерства финансов Красноярского края, бюджет красноярской Универсиады составит 51,8 млрд рублей (873 млн долларов по нынешнему курсу). По словам чиновников, строительство и реконструкция спортивных объектов обойдутся в 44,5 млрд рублей. Остальные деньги уйдут на организацию спортивной программы и на подготовку волонтеров.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. Напомним, предыдущие студенческие Игры прошли с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан) и завершились убедительной победой сборной России в медальном зачете.

Фото: официальный сайт правительства РФ.

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